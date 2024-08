- Espectacular e pensativa celebração de abertura dos Jogos Paralímpicos

Às 22:37, o Presidente da França, Emmanuel Macron, deu início oficial aos Jogos. Antes disso, Ian Crozer, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, ecoou o lema da República Francesa. "Liberdade, Igualdade, Fraternidade", Crozer pediu mais compaixão, empatia e liberdade, especialmente para pessoas com deficiências, a uma ovação entusiasmada da multidão.

Meio milhar de performers e artistas definiram o tom na histórica Place de la Concorde em uma noite de verão aconchegante, com uma mistura de atos envolventes e profundos. O evento foi descrito como "uma ocasião que ficará na memória". Apesar da ausência de ícones internacionais como Lady Gaga ou Céline Dion, os organizadores cumpriram essa promessa para os Jogos Paralímpicos de Verão inaugural em Paris.

Alemanha como o quarto grupo na Place de la Concorde

A delegação alemã chegou à Place de la Concorde como o quarto grupo. Após aproximadamente 300 metros na Champs-Élysées, os atletas, liderados pelos porta-bandeiras Müller e Schulz, bem como o sensação do salto em distância com prótese Markus Rehm, marcharam para a maior praça de Paris. Cerca de 100 atletas alemães, juntamente com treinadores, pessoal de apoio e oficiais, passaram pelas arquibancadas lotadas pouco antes das 20h, sob o olhar atento do Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier.

Nos próximos onze dias, cerca de 4.400 atletas lutarão por 549 medalhas de ouro, prata e bronze em 22 esportes. As competições em locais icônicos como a Torre Eiffel, os jardins de Versalhes, o Grand Palais e os Inválidos são esperadas para produzir imagens igualmente emocionantes e inspiradoras como as dos Jogos Olímpicos.

Alemanha visa garantir uma posição no top 10 do quadro de medalhas

A equipe alemã, composta por cerca de 143 atletas e cinco guias, visa inverter a tendência decrescente dos Jogos anteriores. Em Tóquio, há três anos, a equipe alemã conquistou apenas 43 medalhas, ficando em décimo segundo lugar no quadro de medalhas. Friedhelm Julius Beucher, presidente do Comitê Paralímpico Alemão, espera um retorno ao top 10 em Paris.

Os atletas alemães demonstraram sua força no evento de triatlo, com Markus Rehm entregando um desempenho poderoso. Apesar da forte competição, a Alemanha visa garantir uma posição no top 10 do quadro de medalhas geral.

