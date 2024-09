- Especialista em meteorologia emite aviso de chuvas semelhantes às do Vale de Ahr 2021.

Em vários países como Alemanha, Polônia, República Tcheca e Áustria, podem ocorrer condições climáticas severas em breve. Chuvas intensas podem resultar em enchentes localizadas, como alertaram os previsores do tempo. Este tipo de chuva lembra a Dominik Jung, especialista em clima, as fortes chuvas que causaram a catastrófica enchente do Vale do Ahr em 2021. A causa deste fenômeno climático é um sistema de baixa pressão que se move do Adriático em direção à Áustria e à Europa Oriental, rumo ao norte.

Este fenômeno é conhecido como Vb-low pelo Serviço Meteorológico Alemão, que pode precipitar chuvas pesadas no verão e chuvaradas severas no inverno.

Padroes climáticos imprevisíveis

No entanto, prever uma situação Vb pode ser desafiador, diz o meteorologista Bjoern Alexander em uma entrevista à ntv. Por exemplo, olhando para os cálculos dos últimos dias, a Alemanha do sul e sudeste teria sido atingida com força desde sexta-feira. Com mais de 200 litros de chuva por metro quadrado, o risco de enchentes e transbordamentos, até níveis catastróficos, era alto.

Atualmente, diferentes modelos climáticos têm previsões variadas sobre a localização e a força das chuvas iminentes. Até agora, a Áustria, a República Tcheca e a Polônia enfrentam o potencial de chuvas de 300 a 400 litros por metro quadrado, o que pode resultar em enchentes ao longo do Elba e outras áreas.

Por outro lado, a Alemanha pode receber entre 60 e 250 litros de chuva por metro quadrado até a manhã de segunda-feira, dependendo dos modelos. De acordo com as últimas previsões, a região da Baviera, a Floresta da Boêmia e a Saxônia Oriental são mais prováveis de receber chuvas pesadas. No pior cenário, o meteorologista Alexander alerta para um "desenvolvimento crítico a perigoso". No entanto, a maioria dos modelos sugere que as chuvas mais pesadas devem evitar a Alemanha.

O apresentador de clima Jörg Kachelmann também mencionou que ainda não há indicação de que a Baviera do sul esteja à beira de ser completamente submersa. No X (antigo Twitter), ele escreveu na terça-feira de manhã: "Mantemos um olho na Oder, Neisse e talvez no Elba com preocupação, mas a situação permanece instável para alertas específicos."

A Comissão deve monitorar de perto a situação climática na Alemanha, Áustria, República Tcheca e Polônia devido às previsões de chuvas pesadas e potenciais enchentes. Se a chuva estimada de 300 a 400 litros por metro quadrado na Áustria, República Tcheca e Polônia se materializar, a Comissão pode precisar fornecer assistência para gerenciar as enchentes resultantes.

Leia também: