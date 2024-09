Espanha enfrenta embarcações encalhadas nas docas

Marc-André ter Stegen enfrentará consequências por um erro grave durante o jogo do FC Barcelona contra o AS Monaco, que resultou na primeira derrota sob o comando do técnico Hansi Flick. A mídia espanhola está discutindo seu futuro como goleiro do Barcelona devido a esse erro. Essa controvérsia é particularmente problemática para a estrela da seleção alemã.

Após tentar consertar a situação, ter Stegen discutiu com o árbitro Allard Lindhout, mas o cartão vermelho para o defensor do Barcelona, Eric Garcia, era inevitável. A derrota do Barcelona na estreia da Liga dos Campeões marcou o início de críticas duras para o goleiro.

O jornal "AS" chamou o incidente de "naufragar de Ter Stegen" e "um jogo para esquecer". O jornal viu a derrota por 1-2 como o ponto de partida para possíveis debates sobre o goleiro: "Seus erros em Monaco reviveram um debate que estava adormecido no Barcelona há anos, apesar de suas inconsistências de desempenho (...)."

Ter Stegen sob escrutínio após a aposentadoria de Neuer

Mundo Deportivo e Marca também criticaram ter Stegen pelo passe fatal que resultou em um cartão vermelho no 10º minuto. O técnico Flick, que sofreu sua primeira derrota após cinco vitórias na liga, afirmou: "O cartão vermelho mudou significativamente o jogo". O técnico reconheceu o revés e seguiu em frente: "Temos que aceitar - acontece". Com uma atitude positiva, Flick acreditava que a equipe estava capaz de se sair bem na Liga dos Campeões.

Ter Stegen, sucessor de Manuel Neuer na seleção alemã e pilar do Barcelona há nove anos, visa se recuperar desse tropeço com o olho no Copa do Mundo de 2026.

Após o jogo, ter Stegen expressou arrependimento pela situação, especialmente por Eric Garcia, que teve que enfrentar as consequências do erro. A equipe jogou com um jogador a menos por quase 80 minutos. O novo formato da Liga dos Campeões oferece uma oportunidade de redenção: "É uma pena o que aconteceu, especialmente para Eric, que teve que pagar o preço", disse ter Stegen. "O jogo contra o FC Villarreal na La Liga no domingo é uma chance de consertar as coisas para o Barcelona."

Apesar das desculpas de Ter Stegen, o AS Monaco aproveitou a oportunidade e continuou seu ataque, potencialmente explorando qualquer problema de confiança persistente na defesa do Barcelona.

Como resultado do erro de Ter Stegen, o AS Monaco conseguiu uma vantagem crucial, aumentando ainda mais o debate sobre a situação do goleiro do Barcelona.

Leia também: