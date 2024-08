- Escândalos Crimson e rigidez no evento de cinema

Com "Beetlejuice Beetlejuice", a tão esperada sequência do clássico cult de 1988 de Tim Burton, o 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza começou à noite. O elenco do filme roubou a cena na estreia na Lido. particularly striking was the young lead actress Jenna Ortega (21) in a transparent red two-piece, featuring a heart-shaped tulle top and a semi-clear mesh skirt. The "Wednesday" star finished off her ensemble with a matching red lipstick.

Winona Ryder brilha ao lado de Jenna Ortega no tapete vermelho

Em "Beetlejuice Beetlejuice", Ortega interpreta a filha de Winona Ryder (52). A estrela de "Stranger Things" também estava em Veneza e optou por um conjunto de terninho para a estreia de gala de seu novo filme, composto por um blazer preto mini, combinando com um colete, uma blusa branca e uma saia longa. Ela arrumou o cabelo escuro em um grande coque para um look estiloso.

Desfilando pelo tapete vermelho em Veneza também estava a lendária atriz italiana Monica Bellucci (59), que estrela em "Beetlejuice Beetlejuice" e está ligada ao diretor Burton. Bellucci optou por um vestido preto dramático com mangas bufantes e decote em V. Enquanto isso, a duas vezes ganhadora do Oscar Cate Blanchett (55) apareceu em um vestido sem alças, brilhante e dourado, adornado com jóias brilhantes no corpete.

Angelina Jolie, Brad Pitt e Lady Gaga: Ícones de Hollywood na Lido

Nos dias seguintes, vários astros internacionais são esperados no festival de cinema em Veneza. Há rumores de que George Clooney (63) já está na cidade com sua esposa Amal (46). Brad Pitt (60) também é esperado para a estreia de seu filme compartilhado "Bullet Train".

A ex-esposa de Pitt, Angelina Jolie (49), também debutará um novo projeto na Lido. Para a estreia de "Joker: Folie à Deux", os astros Joaquin Phoenix (49) e Lady Gaga (38) são esperados para comparecer.

