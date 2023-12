Escândalo de batota no torneio do Ohio abala o mundo da pesca de competição

Os potenciais vencedores de quase 29.000 dólares num torneio de pesca no Ohio foram desclassificados na sexta-feira, depois de se ter descoberto que os seus peixes estavam cheios de pesos de chumbo e filetes de peixe.

Jason Fischer, diretor do torneio Lake Erie Walleye Trail , disse à CNN que ficou imediatamente desconfiado quando o peixe de uma equipa pesou quase o dobro do que ele esperava que pesasse na pesagem do campeonato de Cleveland.

O walleye no balde parecia que cada um deveria pesar cerca de 4 libras, mas o peso total indicava que eles teriam que ter pelo menos 7 libras cada, disse ele.

Pensei: "Não há hipótese", disse ele. "Também conseguia ouvir a multidão a resmungar, tipo 'não pode ser, não pode ser'. "

"Senti fisicamente o peixe, podia sentir objectos duros dentro do peixe", disse.

O momento em que Fischer descobriu a alegada batota foi documentado em vários vídeos agora virais publicados nas redes sociais, mostrando Fischer, rodeado de concorrentes, a abrir o peixe com uma faca e a retirar o que disse ser uma bola de chumbo. Jacob Runyan, um dos membros da equipa de duas pessoas que alegadamente fez batota, assistiu em silêncio a um vídeo que Fischer partilhou com a CNN.

"Temos pesos nos peixes", gritou Fischer. A multidão lançou insultos a Runyan.

"Acabaste de perder tudo", ouve-se uma pessoa dizer ao pescador. O vídeo mostra também Fischer a dizer a Runyan para se ir embora e à multidão para não lhe tocar.

Runyan e o seu companheiro de equipa, Chase Cominsky, iam ganhar um prémio de 28 760 dólares, disse Fischer à CNN. O prémio em dinheiro de cada torneio que organiza provém da taxa de inscrição que cada pescador paga para competir.

Fischer organiza cerca de oito torneios ao longo do ano, atraindo concorrentes de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, disse ele. Os concorrentes enfrentam-se para ver quem consegue obter o peso total mais elevado para um balde de cinco morsas capturadas no Lago Erie.

Nem Runyan nem Cominsky responderam ao pedido de comentário da CNN.

Fischer disse que os responsáveis pelo torneio estão em contacto com as autoridades locais.

Stephanie O'Grady, especialista em comunicação social e divulgação do Departamento de Recursos Naturais de Ohio, disse à CNN que o departamento recolheu provas na sexta-feira e está a preparar um relatório para o Gabinete do Procurador do Condado de Cuyahoga.

"Uma vez que se trata de uma investigação aberta, não temos mais comentários a fazer nesta altura", escreveu num e-mail enviado à CNN.

Fischer ficou "absolutamente enojado" quando descobriu a alegada batota, disse ele. "Este é um ambiente familiar", disse ele. "Todos nós temos orgulho neste desporto".

"Toda a gente se sacrifica tanto" para organizar e competir nos torneios, disse ele.

Orquestrar um evento de grandes dimensões tira tempo precioso à sua família, acrescentou. "Para alguém essencialmente enganá-los não só de dinheiro, mas de tempo para a família, eu não posso acreditar que eles fariam isso."

Fischer disse que conhecia Runyan e Cominsky de outros torneios, observando que eles ganharam vários torneios anteriormente.

Mas disse que eles não voltarão a competir no torneio Lake Erie Walleye Trail tão cedo.

"Nunca poderiam pescar no meu", disse.

Fonte: edition.cnn.com