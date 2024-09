Erros do Guardião:

O Eintracht Frankfurt parecia estar prestes a garantir a vitória contra o Viktoria Pilsen na Liga Europa, mas uma reviravolta tardia mudou o rumo nos acréscimos. Os Hessianos precisam elevar seu desempenho nos próximos jogos.

Depois de um longo período desde sua emocionante vitória em Sevilha, o retorno do Eintracht Frankfurt à Liga Europa foi decepcionante. Em sua competição favorita, a equipe inesperadamente abriu mão de uma vantagem segura nos momentos finais, resultando em um empate de 3 a 3 (1 a 1) contra o Viktoria Pilsen. Esse revés veio após três vitórias consecutivas na liga. Apesar disso, o Eintracht Frankfurt manteve uma série invicta em seu 14º jogo consecutivo na Liga Europa, após sua campanha vitoriosa na temporada 2021/22.

Três gols de Hugo Ekitike (38.), Eric Junior Dina Ebimbe (62.) e Rasmus Kristensen (67.) deram ao Eintracht Frankfurt uma vantagem substancial. No entanto, gols de Pavel Sulc (41.), Prince Kwabena Adu (86.) e Vaclav Jemelka (90.+3) mudaram o rumo. O goleiro Kaua Santos, que substituiu temporariamente o lesionado Kevin Trapp, pareceu instável quando a reviravolta começou. A equipe comandada por Dino Toppmoeller enfrenta desafios importantes pela frente, com jogos fora de casa contra Kiel e Besiktas Istambul, e um jogo em casa contra o Bayern, após a pausa internacional. Nas duas temporadas anteriores, o Eintracht Frankfurt participou da Liga dos Campeões e, em seguida, da Liga Conferência.

"A Liga Europa é uma competição especial para o Eintracht"

Desde seu triunfo em 2022, a Liga Europa tem uma importância peculiar para o Eintracht Frankfurt, enfatizou Toppmoeller antes do jogo. "Todos nós reconhecemos isso, e é assim que todos se sentem", disse ele. "Vencer o título novamente é um desejo, mas temos que abordá-lo passo a passo". Inicialmente, o "Rebanho de Búfalos" (Toppmoller) novato, composto por Ekitike, Omar Marmoush e o estreante Igor Matanovic, precisou de tempo para encontrar seu ritmo.

Matanovic testou Martin Jedlicka com um chute baixo (17), mas, além disso, o Eintracht Frankfurt circulou principalmente em torno da área penal do Pilsen, apesar de ter posse de bola suficiente. Após uma dupla jogada perfeita de Kristensen e Ekitike, Ekitike aproveitou com um chute baixo com a esquerda no canto distante para abrir o placar. No entanto, Sulc respondeu rapidamente com um chute excepcional de longe, a primeira tentativa séria dos azarões.

No segundo tempo, os torcedores ficaram em silêncio devido a uma emergência médica nas arquibancadas, e a equipe teve dificuldade para recuperar o ritmo e o ímpeto no ambiente ominoso. Foram necessárias duas substituições para injetar energia nova e um novo clima, com "Joker" Ebimbe marcando um passe espetacular de Ekitike. Momentos depois, Kristensen marcou outro gol com um chute potente. Após o gol de igualdade de Adu, a tensão voltou, mas Santos desperdiçou a oportunidade e foi obstruído por seus próprios companheiros.

Apesar do revés, a Liga Europa continua sendo uma competição querida para o Eintracht Frankfurt. Próximo na jornada da Liga Europa, há um jogo fora de casa contra o Kiel.

