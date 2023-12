ePrix de Marraquexe: Jerome D'Ambrosio vence o emocionante e os BMWs caem

O país do Norte de África alberga o maior parque de energia solar concentrada do mundo - o Complexo Noor brilha na orla do deserto do Sara - e espera fornecer eletricidade a mais de um milhão de pessoas.

A Fórmula E também está a liderar o esforço global para a energia renovável e, na cidade marroquina de Marraquexe, com as suas muralhas vermelhas, houve outra demonstração de energia eléctrica na segunda corrida da nova temporada.

Uma corrida cintilante foi para D'Ambrosio, que herdou a vitória para a Mahindra Racing e a liderança do campeonato, depois de o BMW i Andrettis líder ter colidido no final da corrida.

O piloto belga subiu ao terceiro lugar a partir do 10º da grelha de partida e defendeu-se com alguma desenvoltura para vencer a sua terceira corrida, mas a primeira em pista. As duas vitórias anteriores de D'Ambrosio só aconteceram após a desclassificação do rival Lucas Di Grassi.

"Esta é uma verdadeira vitória", disse um extasiado D'Ambrosio à emissora oficial. "Lutei muito por ela e estou muito feliz.

"Tenho estado aqui desde o início [da série] e tenho lutado para estar nesta posição. No ano passado tivemos alguns momentos difíceis e estou feliz por poder retribuir à equipa desta forma."

Os companheiros de equipa da Envision Virgin Racing, Robin Frijns e Sam Bird, ficaram com os restantes lugares do pódio.

Bird tinha chegado à pole position, apesar de ter sofrido danos no carro após um acidente bizarro nas boxes, mas acabou em terceiro.

O atual campeão Jean-Eric Vergne alinhou ao lado de Bird na primeira linha, mas estava demasiado apressado à saída da linha.

O francês bateu no carro de Bird e acabou por fazer um pião - e depois foi para o fundo do pelotão antes de voltar a lutar pelo quinto lugar.

'Trancado'

Os carros azuis e brancos da BMW i Andretti lideravam serenamente a corrida a 10 minutos do final, até que os colegas de equipa se chocaram na curva Um.

Alexander Sims, que estava a perseguir o líder António Félix da Costa, tentou uma ultrapassagem por fora, mas os dois carros bloquearam e o piloto português foi contra o muro.

O popular Da Costa, que venceu a abertura da época na Arábia Saudita, saltou do carro e teve de assistir ao resto da corrida incrédulo na berma da pista.

"Antes de mais, peço desculpa à equipa, lamento muito", disse Da Costa. "O Alex foi fantástico hoje, eu cometi um erro.

"Lutámos por ele e eu bloqueei e, consequentemente, ele também bloqueou. Acho que devia ter-lhe dado a corrida mais cedo, para ser honesto."

Sims acrescentou: "Foi uma grande infelicidade acabar assim. Todos nós cometemos erros. Senti que precisava de fazer uma manobra, mas a forma como fizemos isso foi errada."

A vitória de D'Ambrosio levou-o a uma vantagem de 12 pontos no campeonato sobre Da Costa e Vergne, quando ainda faltam 11 corridas.

Os ex-recrutas da quinta temporada da Fórmula 1 tiveram novamente dificuldades para causar impacto nas ruas de Marrakesh.

Felipe Massa foi prejudicado por problemas técnicos, terminando em 18º, Stoffel Vandoorne foi classificado na parte de trás do pelotão, enquanto Pascal Wehrlein se retirou na sua estreia, depois de ter sido apanhado na primeira volta.

A oportunidade de se redimir chega dentro de duas semanas, com o regresso da Fórmula E às ruas de Santiago, no Chile, a 26 de janeiro.

