Envolvimento dos membros da família em ambientes residenciais

Com a diminuição das taxas de hipoteca mais uma vez, vários indivíduos estão considerando suas residências pessoais. Em julho, as pessoas solicitaram tantos empréstimos para construção quanto nos últimos dois anos.

A demanda dos consumidores alemães por empréstimos hipotecários witnessed um aumento significativo em julho, alcançando níveis não vistos desde 2022, de acordo com os dados do Banco Central Europeu. Os bancos alemães emitiram 19,5 bilhões de euros em novos negócios, o que representa um aumento de 25% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em junho, os novos negócios em financiamento da construção já haviam recuperado, aumentando 17% para 16,3 bilhões de euros.

O renascimento no mercado de financiamento da construção parece estar sendo impulsionado pelos aluguéis em alta e pela recente queda nas taxas de juros, segundo Peter Barkow, diretor-gerente da Barkow Consulting. "O ressurgimento está aqui." Este ano, o valor total de novos negócios já ultrapassou o do ano anterior em 18%, ficando em 112 bilhões de euros. As taxas de hipoteca têm diminuído recentemente, com prazos de 10 anos oferecendo condições abaixo de 3,5%, após terem atingido 4,2% no final de 2023.

Ressurgimento no mercado imobiliário

O financiamento privado da construção havia estado em alta até a primavera de 2022, atingindo um volume mensal de mais de 32 bilhões de euros no auge. No entanto, a tendência de alta foi interrompida pelo aumento rápido das taxas de juros, tornando os empréstimos hipotecários mais caros após anos de taxas de juros baixas. Além disso, os custos da construção aumentaram, fazendo com que muitas pessoas abandonassem seus planos de construir ou comprar casas. Como resultado, os novos negócios em financiamento da construção caíram para 161 bilhões de euros em 2023, o que representa uma queda de 37% em relação aos números de 2022, de acordo com os dados da Barkow Consulting.

A Associação dos Bancos Pfandbrief Alemães (VDP), que representa os principais financiadores imobiliários da Alemanha, também relatou um aumento na atividade de empréstimo. A associação registrou o maior nível de novos negócios com empréstimos hipotecários desde o terceiro trimestre de 2022, impulsionado pela demanda aumentada para financiamento de casas e apartamentos. Isso sugere que a crise imobiliária pode estar chegando ao fim, como recentemente afirmado pela VDP, que também relatou uma estabilização nos preços da propriedade para o segundo trimestre.

Com o ressurgimento no mercado imobiliário, muitas pessoas estão considerando investimentos no setor imobiliário, especialmente no setor habitacional. Dado a queda nas taxas de hipoteca, a demanda por empréstimos imobiliários aumentou significativamente, beneficiando tanto os compradores de casas quanto os desenvolvedores de propriedades.

