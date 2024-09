- Envolver-se em encontros online às vezes pode resultar em cansaço ou cansaço.

Com uma mão segurando o celular, a outra folheando um aplicativo, surge no visor o rosto de um desconhecido. Um olhar rápido, e uma decisão é tomada: atração ou não. Clique, clique.

O namoro online já existe há algum tempo. Uma recente pesquisa da Bitkom na Alemanha indica que 20 milhões de pessoas já utilizaram aplicativos como Tinder, Parship, Bumble e outros. Aproximadamente 60% deles encontraram ligações significativas através dessas plataformas. A Bitkom entrevistou 1.005 pessoas na Alemanha com 16 anos ou mais para essa pesquisa.

Incerteza juvenil

Muitos jovens sentem-se inseguros quando enfrentados com várias opções na busca por companhia. Isso ficou evidente em um estudo da Índia apresentado em uma conferência em Praga. Cerca de metade dos participantes, predominantemente com idades entre 18 e 30 anos, relatou sentimentos de confusão em sua busca por um parceiro, com mulheres experimentando isso com mais frequência do que os homens.

Os pesquisadores ligam essa insegurança a fotos editadas digitalmente e à abundância de potenciais correspondências na internet. Estar constantemente exposto a imagens manipuladas pode aumentar as expectativas dos potenciais parceiros, enquanto ser bombardeado com um excesso de opções em aplicativos de namoro e mídias sociais pode afetar significativamente a realidade e as expectativas dos jovens sobre potenciais parceiros.

Cansaço no namoro

Wera Aretz, terapeuta de casais e psicóloga da Hochschule Fresenius em Colônia, preocupa-se com o cansaço no namoro. O estresse e a frustração contínuos no namoro online podem levar a essa síndrome psicológica, de acordo com seu artigo na "Journal of Business and Media Psychology". Embora o cansaço no namoro não seja uma doença separada, pode manifestar-se em exaustão emocional, cinismo e queda de desempenho. Estima-se que afete cerca de 14% dos usuários de plataformas de namoro.

Aqueles mais suscetíveis a experimentar o esgotamento no namoro são aqueles que sofrem de monotonia ao passar o dedo pelas perfis em busca de um match interessante. Algumas pessoas podem passar horas lendo perfis e enviando as mesmas mensagens, apenas para serem deixadas sem um encontro. A prática de "ghosting", ou ser subitamente ignorado ou bloqueado sem explicação, também representa um risco para o esgotamento no namoro. Os estudos mostraram que indivíduos com baixa autoestima ou problemas de apego são particularmente afetados.

Sistema injusto

"O namoro online não é justo de forma alguma", afirma Johanna Degen, psicóloga social e terapeuta de casais em Flensburg. "É extremamente sexista e discriminatório. Raramente se vê pessoas com deficiências em aplicativos de namoro."

Mentiras, traições e autopromoção

Isso pode ser a razão pela qual as pessoas tentam se apresentar da melhor forma possível e se destacar da multidão, sugere Degen. No entanto, ela alerta: "Quanto mais otimizo meu perfil, mais estresse tenho, porque tenho que viver de acordo com essa versão perfeita de mim mesma como uma identidade e, em seguida, experimentar a decepção dos outros no encontro."

A terapeuta de casais Aretz também notou autopromoção em seus clientes. Homens frequentemente exageram sua altura, mulheres mentem sobre sua idade nos perfis. O nível de educação é frequentemente distorcido, e até mesmo o status de solteiro pode ser fabricado.

E isso parece ser uma prática comum. Pesquisadores da Índia descobriram que indivíduos em relacionamentos comprometidos também usam plataformas de namoro. Aretz nota que namorar enquanto estiver em um relacionamento comprometido nem sempre é uma coisa ruim. Em certas circunstâncias, como um relacionamento aberto, pode até ser positivo. Ou se um casal quiser explorar sua sexualidade com uma terceira pessoa. No entanto, ela alerta: "Se um parceiro não sabe que o outro está usando plataformas de namoro, isso certamente pode levar a mal-entendidos."

Conexões globais

Aretz reconhece a vantagem do namoro online em nos permitir conectar com potenciais parceiros em grandes distâncias, resultando em casais mais diversos. As classes sociais desempenham um papel menor nesse espaço digital. Em suas palavras, "A maior vantagem é que podemos conectar casualmente e brincando com um quase incrivelmente grande número de pessoas que não conheceríamos no caminho para a escola, trabalho ou no supermercado - e de diferentes backgrounds socio-culturais. Posso conhecer pessoas da Índia, Turquia, Grécia - de todo o mundo com apenas um clique."

Despite the persistent stereotype, surveys indicate that individuals on dating apps aren't only looking for brief encounters. Only 6% of users are seeking casual relationships, while 71% want a committed one.

Encontrando o sucesso no namoro

Alguns terapeutas de casais recomendam aplicativos pagos para ajudar a encontrar o par perfeito, já que os usuários tendem a ser mais sérios. No entanto, para pessoas mais jovens, Aretz diz que aplicativos gratuitos como Tinder ou OkCupid podem ser mais eficazes devido à sua base de usuários mais jovens.

É claro que cada um é único, e as preferências individuais devem ser consideradas. Aretz enfatiza que é importante não se passar por alguém que não se é, como mostrar apenas as melhores fotos e listar as melhores qualidades. Você deve apenas atrair aqueles com quem você está realmente interessado. Para encontrar a pessoa certa, você tem que ser honesto e eliminar o resto: "Para encontrar a agulha no palheiro, você tem que queimar o palheiro."

Na busca por encontrar alguém especial, a incerteza pode ser esmagadora, especialmente para os jovens. Apesar de se sentirem confusos e bombardeados com opções, ainda podem expressar sentimentos de afeto, como dizer "Eu te amo" a um potencial match com quem se conectaram online.

As plataformas de namoro online podem proporcionar oportunidades para conhecer pessoas de diferentes backgrounds, mas a pressão para apresentar uma versão idealizada de si mesmo pode levar a estresse e decepção. No entanto, ser verdadeiro consigo mesmo e honesto em seu perfil pode aumentar as chances de encontrar um match compatível, potencialmente levando a uma declaração de amor comovente.

