Ensanguentados e seminus: 400 anos de Shakespeare em cartazes

A exposição "Presenting Shakespeare" apresenta 1100 cartazes de 55 países

O dia 23 de abril marca os 400 anos da morte do Bardo

E, tal como o Bardo inspirou as companhias de teatro a levarem as suas obras para o palco, também inspirou designers e artistas visionários a criarem cartazes arrojados e memoráveis para as publicitar.

"Presenting Shakespeare", um lançamento recente da Princeton Architectural Press, dá a conhecer estes artistas, reunindo 1100 cartazes de 55 países.

A realizadora Juliet Taymor escreve na introdução do livro: "Tal como o encenador e o cenógrafo, o artista de cartazes procura pistas emblemáticas na poesia de Shakespeare, nas suas imagens fantásticas e gráficas apresentadas tanto na palavra como na ação, e também nos temas políticos, psicológicos e filosóficos abrangentes da peça".

Em conjunto, os cartazes seleccionados abrangem todos os principais movimentos e estilos artísticos, desde a caricatura ocidental impetuosa (incluindo uma ilustração do favorito de Hunter S. Thompson, Ralph Steadman) e a Pop Art até ao minimalismo da era soviética e à fotografia concetual.

Veja na galeria acima os cartazes mais criativos, provocadores e intrigantes de produções de todo o mundo.

"Presenting Shakespeare" de Mirko Ilic e Steven Heller (Princeton Architectural Press) já está disponível.

