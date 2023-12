Enquanto James Bond e Tom Brady dão as boas-vindas ao regresso da Aston Martin à F1, Sebastian Vettel admite que quase abandonou o desporto

Incluídas em toda a pompa e ostentação estiveram mensagens de boa vontade da superestrela da NFL Tom Brady e de Daniel Craig, que pode ser visto frequentemente a passear em Aston Martin's no seu papel de James Bond.

Um homem que poderia nunca ter tido a oportunidade de fazer parte deste momento marcante é o novo piloto da equipa, Sebastian Vettel, que admitiu ter considerado abandonar o desporto no ano passado.

"No ano passado, houve uma altura em que estava definitivamente a pensar nisso", afirmou, em declarações a Amanda Davies, da CNN Sport. "Por isso, se estás a pensar nisso, então acho que há uma hipótese de não estares na grelha. Mas aqui estou eu".

Quatro vezes campeão do mundo de F1, Vettel formou uma equipa com a Aston Martin, numa altura em que o fabricante britânico de automóveis regressa às pistas pela primeira vez desde 1960.

"É definitivamente emocionante estar numa cor diferente e num ambiente diferente e poder conduzir um carro diferente", disse ele. "Isso ainda é extraordinário."

Quando o novo carro foi levado para a cerimónia de inauguração esta semana, a Aston Martin também apresentou os grandes nomes para celebrar o anúncio.

Craig, o ator que interpreta o espião que conduz um Aston Martin com licença para matar, James Bond, felicitou a marca, sublinhando o quanto está entusiasmado por vê-los de volta às pistas no seu "icónico verde de corrida Aston Martin".

A nova equipa, que inclui Lance Stroll, de 22 anos, filho do bilionário Lawrence Stroll, também recebeu votos de felicidades do sete vezes vencedor do Super Bowl da NFL, Brady.

Numa publicação no Instagram dirigida aos pilotos, Brady, de 43 anos, disse: "A vossa boleia está finalmente aqui", declarando que o novo carro AMR21 "parece incrível, e rápido!".

Sem necessidade de provar nada

Depois de seis anos na Ferrari sem somar as cinco vitórias no campeonato de F1, Vettel está "animado" e "ansioso para se superar", mas diz que não precisa provar nada a ninguém além de si mesmo.

"Para mim, sim, tenho sempre [que entregar] cada vez que entro no carro", disse o piloto de 33 anos. "Mas não sinto que preciso provar nada para outras pessoas.

"Isso nunca me motivou, só penso em mim."

No seu último ano com a famosa equipa de corridas italiana, Vettel lutou pela velocidade num carro abaixo da média, terminando no pódio apenas uma vez durante toda a época, acabando em 13º lugar na classificação do campeonato do mundo.

Depois de um ano difícil em todo o mundo e de um calendário alterado para as estrelas do desporto, Vettel está a olhar para o potencial das corridas com uma nova equipa, antes de esperar um regresso dos espectadores.

"Foi uma temporada difícil por muitas razões", disse ele. "Por isso, sim, estou ansioso por me reunir com a equipa, entrar em pista e provar a nós próprios aquilo de que achamos que somos capazes.

"Espero que, num futuro não muito distante, possamos voltar a ter fãs na pista e dar um bom espetáculo."

