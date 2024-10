Enfrentando ventos contrários, lutando contra a fome e escapando por pouco de um encontro com um canguru: Lachlan Morton fala de sua jornada inovadora de bicicleta pela Austrália.

De fato, já se passaram cerca de quatro semanas desde que Morton iniciou sua jornada em sua cidade natal de Port Macquarie, com o objetivo de dar a volta ao seu vasto país em tempo recorde. Após percorrer aproximadamente 8.800 milhas ou 14.200 quilômetros, é fácil entender por que ele pode sentir que foi ainda mais longo.

Como um ciclista experiente, ele já enfrentou ventos contrários brutais, temperaturas excessivas, trânsito questionável e até mesmo teve um encontro quase fatal com um canguru. Tudo enquanto pedalava até 17 ou 18 horas por dia, tirando apenas um descanso para descansar, comer e resetar sua mente para o próximo desafio.

Morton explica à CNN Sport: "Você termina um dia e sente uma sensação de realização e alívio imensa, e então você dorme em 20 minutos. E então, antes que você perceba, você acordou e voltou ao zero. É difícil."

No entanto, os desafios valerão a pena no sábado. Morton espera bater o recorde do tempo mais rápido para dar a volta na Austrália, superando o tempo de David Alley de 37 dias, 20 horas e 45 minutos, estabelecido em 2011, quando retornar a Port Macquarie, uma cidade a 4 horas e 15 minutos de Sydney.

Este desafio monumental marcará o fim de uma incrível demonstração de resistência e resiliência, que envolveu a domínio - ou resistência - das cruéis condições climáticas da Austrália.

"Dias chuvosos, dias com ventos fortes - acho que mentalmente eles são provavelmente os mais exigentes", observa Morton. "Você vai passar 17 ou 18 horas pedalando em uma direção única contra o vento, o que é bastante enlouquecedor, para ser honesto. É alto. Você pode facilmente se convencer de que é alguém trabalhando contra você, como se fosse algum tipo de conspiração. Lembrar-se de que você está apenas em uma pedalada se torna incrivelmente importante."

No entanto, isso está muito longe de ser uma pedalada típica. Às vezes, Morton começava seu dia na bicicleta à meia-noite após pouco mais de quatro horas de sono. Os começos iniciais eram essenciais para evitar o calor intenso no norte da Austrália enquanto também evitava os veículos comerciais próximos. Ele descobriu que suas luzes podiam atravessar a noite com mais eficiência.

"Tentar completar a rota e não ser atropelado, foi realmente um desafio, com certeza", admite Morton com uma pitada de brincadeira.

O sono, pelo menos seis horas por noite, teve um papel fundamental neste desafio, e sua equipe de apoio - composta por seu treinador da infância, um massagista, um mecânico de bicicleta e sua esposa Rachel - tem sido sua rocha ao longo do caminho.

Para cumprir os requisitos estabelecidos pela Associação de Recordes de Estrada da Austrália, uma volta bem-sucedida pelo país deve cobrir 14.200 quilômetros ou mais e passar por pelo menos seis das seguintes cidades: Adelaide, Brisbane, Broome, Darwin, Esperance, Melbourne, Perth e Sydney.

A resistência e a dor são inevitáveis em um desafio como esse. Morton reconhece que caminhar é difícil pela manhã, assim como subir na bicicleta mais tarde. No entanto, uma vez em movimento, ele afirma que seu corpo geralmente se sente "bem"; é sua força mental que foi colocada à prova mais do que qualquer outra coisa.

"Pode ser incrivelmente monótono", compartilha Morton sinceramente com a CNN. "Os jogos mentais e truques que você tem que jogar com você mesmo se tornam muito mais intensos, e é desafiador porque você pode estar pedalando essencialmente em uma direção por 16 horas, pensando em diferentes maneiras de fazer isso passar mais rápido ou tornar isso mais agradável, o que é difícil."

Morton é um ciclista único, tendo participado de algumas das provas de estrada mais renomadas do esporte, como o Giro d'Italia e a Vuelta a España, enquanto também abriu caminho em provas de resistência.

Em 2021, ele concluiu o Alt Tour pedalando todas as etapas do Tour de France sob seu próprio poder e chegando a Paris cinco dias antes do pelotão principal.

Um ano depois, ele fez uma viagem de 42 horas, em um único esforço, de Munique à fronteira polonesa-ucraniana para arrecadar fundos para refugiados ucranianos, arrecadando mais de US$ 250.000.

No entanto, a expedição ao redor da Austrália é um desafio diferente, principalmente devido ao tamanho enorme do país, grande parte dele remota e desabitada.

"Perceber o quão enorme é tudo isso é realmente surpreendente", comenta Morton.

Além de colidir com um canguru - "Quase fui por cima do guidão. Foi uma escapada por pouco" - Morton encontrou cobras na Planície de Nullabor e apreciou a beleza do canto dos pássaros ao nascer e ao pôr do sol - "provavelmente o momento mais encantador para estar na bicicleta".

Despite the challenges, he has grappled with the same problems as any athlete facing an endurance test. When it comes to fueling, Morton asserts, "There's no formula or science behind my eating habits beyond what I crave at any given moment. It might be sandwiches, meat, eggs, rice, muffins, and cookies – essentially ordinary food – all accompanied by around six cups of coffee a day."

"Certain days, I might consume half as much food as other days, depending on how I'm feeling," he says. "When I'm hungry, I marvel at how much food I can consume."

During the competition, Morton has been assisted by his EF Education–EasyPost squad, who have been documenting his thrilling two-wheeled journey on various social platforms. He has managed to surpass his planned objective of gathering 100,000 Australian dollars (approximately $68,500) for the Indigenous Literacy Foundation. This organization provides books and educational resources to Indigenous children residing in remote Australian locales.

Cobrindo centenas de milhas por dia durante um mês é apenas a última aventura de um ciclista que deseja ampliar os horizontes de sua disciplina e descobrir novas perspectivas fora do pelotão densamente empacotado. Para Morton, o ciclismo é uma aventura - uma maneira de embarcar em expedições solitárias e perceber o mundo de um ponto de vista único.

"As experiências diversas que se pode encontrar apenas utilizando bicicletas são notáveis", ele reflete. "Não dou mais valor a uma experiência do que às outras. Trata-se apenas da jornada, você entende?"

Morton menciona que pedalar por tantas horas por dia e lidar com vários desafios, incluindo condições climáticas rigorosas, é mentalmente exaustivo e requer força mental significativa.

