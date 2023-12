Enes Kanter Freedom está preparado para visitar a China, mas só se puder ver "a verdadeira China

Na segunda-feira, durante uma conferência de imprensa em Pequim, o antigo jogador da NBA Yao Ming foi questionado sobre o recente ativismo da Freedom. Yao, atualmente presidente da Associação Chinesa de Basquetebol, uma organização estatal, respondeu: "Se houver uma oportunidade, gostaria de o convidar a visitar a China... Assim, ele poderá ter uma compreensão mais abrangente de nós".

Freedom - o pivô dos Boston Celtics que mudou oficialmente o seu apelido em novembro - é um defensor declarado dos direitos humanos e tem usado a sua presença nas redes sociais para criticar o tratamento dado pela China à comunidade uigur, entre uma série de outras questões sociais.

O Departamento de Estado dos EUA estima que cerca de dois milhões de uigures e outras minorias étnicas tenham sido detidos em campos de internamento na província de Xinjiang desde 2017, embora a China tenha negado repetidamente as acusações de abusos dos direitos humanos.

"Quero agradecer ao Sr. Yao Ming ... Eu realmente quero ir para a China e ver tudo com meus próprios olhos ", disse Freedom a John Berman, da CNN, no New Day. "Mas, nesta viagem, quero perguntar ao Sr. Yao Ming se vou poder visitar os campos de trabalho.

Não preciso de uma palestra sobre a China, não quero propaganda. Quero ver a China real e mostrar ao mundo inteiro o que se está a passar. Por isso, sim, aceito a sua oferta".

Freedom também já tinha alertado para o tratamento dado pela China ao Tibete, a Taiwan e a Hong Kong e, mais recentemente, apelou ao boicote dos Jogos Olímpicos de inverno de 2022 em Pequim.

Os comentários do jovem de 29 anos provocaram uma reação negativa na nação asiática, com os jogos dos Celtics a serem retirados pelo site chinês de streaming de vídeo Tencent e o governo a criticar os comentários de Freedom.

"Quero que toda a gente saiba que o Partido Comunista Chinês não representa o núcleo olímpico da excelência, da amizade, do respeito", continuou. "É uma ditadura brutal. Ameaçam as liberdades e não respeitam os direitos humanos".

No início desta semana, os Golden State Warriors distanciaram-se dos comentários feitos pelo proprietário Chamath Palihapitiya, que disse num podcast que "ninguém se preocupa com o que está a acontecer aos uigures". E acrescentou: "É bom que se preocupem, mas o resto de nós não se preocupa".

Os Warriors disseram num comunicado que Palihapitiya "não tem funções operacionais diárias" com a equipa e que "as suas opiniões não reflectem certamente as da nossa organização".

Por seu lado, Freedom considerou os comentários de Palihapitiya "inacreditáveis", acrescentando: "Foi patético, foi nojento e fiquei muito envergonhado por ele, de certeza".

Fonte: edition.cnn.com