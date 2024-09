- Encantado Experiências de pessoa de cadeia Veneza

Radiando em todos os olhares: Cate Blanchett (55) encanta no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, usando um top brilhante com correntes. Para o jantar Armani Beauty em 31 de agosto, ela escolheu um top com cinto na frente, aberto, destacando seu decote. Algumas das correntes brilhantes adornavam casualmente os braços da atriz. Ela finalizou seu conjunto radiante com um macacão preto longo e saltos pretos pontudos. Sua maquiagem foi discreta, e ela deixou seu cabelo curto em ondas soltas.

Blanchett havia sido vista em vários conjuntos com correntes como ponto focal principal anteriormente. Isso incluiu um terno preto com costas abertas, adornado com várias pérolas brancas. A atriz estava na cidade para a estreia da minissérie "Disclaimer", onde interpretou o papel principal. De acordo com a revista da indústria "Variety", entre outras, o show recebeu uma ovação de pé de cinco minutos.

A série é baseada no romance psicológico "Deadline" de Renée Knight. De acordo com um comunicado à imprensa, a série de sete episódios, dirigida por Alfonso Cuarón (62), estreia na Apple TV+ a partir de 11 de outubro. Ao lado de Blanchett, Kevin Kline (76) também interpreta um papel fundamental. Blanchett interpreta a jornalista investigativa Catherine Ravenscroft, que se torna inesperadamente a heroína de um autor anônimo, expondo seus segredos mais íntimos.

Incidente Humorístico Antes da Estréia no Tapete Vermelho

Blanchett não estava apenas dominando as manchetes com a série e seus conjuntos, mas também através de um evento engraçado. Em um clipe compartilhado na plataforma X (antigo Twitter), Blanchett, Kline e Cuarón chegaram juntos para a estreia. Justo quando Kline estava prestes a sair, Blanchett fechou acidentalmente a porta do carro atrás dela. Cuarón interveio rapidamente e abriu a porta para o ator.

O humor de Cate Blanchett brilhou tanto quanto seus conjuntos com correntes no Festival de Cinema de Veneza, quando ela fechou acidentalmente a porta do carro no seu colega de elenco Kevin Kline antes da estreia de "Disclaimer". Mais tarde, naquela noite, Cate Blanchett caminhou graciosamente pelo tapete vermelho em um macacão preto longo, seu conjunto complementando perfeitamente sua performance cativante na série de suspense psicológico.

