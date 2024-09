- Empresas se envolvem em conflito por protesto digital contra canudos de plástico

Capri-Sun, criadores dos pacotes de bebida e ir, iniciou uma campanha online para a restauração dos canudos de plástico. Eles buscam reunir um milhão de assinaturas no Change.org, com o intuito de entregá-las à Comissão Europeia. De acordo com Roland Weening, CEO da Capri-Sun, que afirmou ao jornal suíço "Sonntagszeitung" há cerca de duas semanas, ele busca garantir isenções da proibição da UE aos canudos de plástico de uso único.

No entanto, Adriana Neligan, especialista em economia circular no Instituto da Economia Alemã em Colônia, afirmou: "Eu acredito que não haverá isenção para uma empresa específica." Andreas Hermann, do Öko-Institut em Darmstadt, acrescentou: "A regulamentação prioriza a proteção do meio ambiente, e os canudos de plástico estão proibidos - sem exceções na diretiva."

Ativistas ambientais receberam com ceticismo as propostas da Capri-Sun. Viola Wohlgemuth, da aliança Exit Plastic, disse: "O produto em si já é uma catástrofe ambiental de uma só vez, transformando-se em lixo assim que é utilizado, o que é incompatível com a era atual, em que forças políticas e sociais nacionais e internacionais estão alinhadas em direção à sustentabilidade." Segundo Wohlgemuth, um renascimento dos canudos de plástico seria um passo para trás no tempo.

As chances de Capri-Sun vencerem são pequenas

Desde 2021, a Capri-Sun, localizada em Eppelheim, perto de Heidelberg, vem utilizando canudos de papel. Weening revelou que a empresa estava trabalhando para voltar aos canudos de plástico na Suíça e nos países vizinhos. Os consumidores expressaram seu descontentamento com os canudos de papel atuais, que são difíceis de inserir, amolecem facilmente e têm um gosto distintamente papelado enquanto bebem. A empresa é sediada em Zug, na Suíça - onde a proibição da UE não se aplica.

Neligan também expressou dúvidas sobre a possibilidade de revogação da proibição da UE sobre itens de plástico de uso único a partir de 2021. No entanto, Neligan também criticou os canudos de papel, que frequentemente não sobrevivem a um único uso. "A questão gira em torno de quantas vezes posso utilizar um produto?", ela acrescentou, "E isso corresponde a melhorar o equilíbrio ambiental." Por exemplo, sacos de plástico reciclados seriam superiores do ponto de vista ecológico em comparação com os de papel.

Canudo de plástico de polipropileno

Atualmente, um representante da Capri-Sun indicou que a empresa está pesquisando a possibilidade de os consumidores poderem descartar tanto os saquinhos de bebida quanto os canudos - ambos feitos de polipropileno - juntos no futuro como resíduo plástico reciclável. O polipropileno é um tipo de plástico. Atualmente, o saquinho de bebida clássico de 200 ml também contém alumínio. Na próxima fase, o saquinho de bebida será composto apenas de polipropileno.

A Comissão Europeia, de acordo com Adriana Neligan e Andreas Hermann, priorizou a proteção do meio ambiente e proibiu os canudos de plástico de uso único sem exceções. Apesar das intenções da Capri-Sun de entregar um milhão de assinaturas à Comissão Europeia, Neligan acredita que não será concedida isenção para a empresa.

