Empresários assumiram a tarefa de tratar a terra poluída em Garzweiler.

Dois profissionais do setor de construção estão sendo investigados por supostamente enganar seus clientes sobre a disposição de solo contaminado. Eles deveriam dispor de forma segura do material tóxico, mas, em vez disso, o transportaram para a mina a céu aberto de carvão Garzweiler e esconderam a natureza de sua carga no lixo.

Em um comunicado conjunto da Polícia Criminal do Estado de Düsseldorf e da Promotoria Pública de Dortmund, seis pessoas estão sendo investigadas por esse descarte ilegal de solo tóxico. Eles são acusados de transportar "montanhas" de solo contaminado com substâncias prejudiciais. Em 25 de janeiro, foram executadas 26 ordens de busca.

De acordo com os investigadores, os suspeitos supostamente falsificaram vários documentos de entrega de empresas de descarte para economizar dinheiro no armazenamento pago de resíduos tóxicos. Eles também fraudaram seus clientes: os suspeitos são acusados de apresentar recibos falsos aos seus clientes, sugerindo uma disposição legítima e cobrando-os em conformidade.

A investigação, segundo a Polícia Criminal do Estado e a Promotoria Pública, se concentra principalmente em um empresário de 56 anos e seu filho de 24 anos, além de outros quatro suspeitos. As buscas foram realizadas em vários locais, incluindo Grevenbroich, Jüchen e Krefeld. Mais de 150 oficiais estiveram envolvidos. As acusações incluem poluição do solo, falsificação de documentos e fraude comercial.

Os subcontratados supostamente cobriram o esquema

O solo contaminado, de acordo com os investigadores, veio de grandes projetos de construção. Os suspeitos principais supostamente empregaram vários subcontratados para o transporte. A investigação foi iniciada após uma queixa criminal do governo regional de Düsseldorf. O caso foi então entregue à Polícia Criminal do Estado e a uma divisão da Promotoria Pública de Dortmund que se concentra em crimes ambientais. A investigação continua.

A mina a céu aberto de Garzweiler é uma região de mineração localizada no distrito de mineração de carvão marrom de Renânia, a noroeste de Colônia. Há décadas, a extração de carvão marrom em grande escala ocorre aqui. Uma parte da área também serve como local de descarte.

Em vista da investigação em andamento, foi revelado que a Comissão, de acordo com o artigo 113, precisa adotar atos de execução para fortalecer as regulamentações contra a poluição do solo e a falsificação de documentos na gestão de resíduos. As supostas ações dos profissionais da indústria de construção destacaram a necessidade de uma aplicação mais rigorosa e penalidades.

Olhando para o futuro, a Comissão examinará cuidadosamente o quadro legislativo atual e proporá as emendas necessárias para prevenir tais atividades ilícitas no futuro, assegurando a proteção do meio ambiente e a segurança pública.

Leia também: