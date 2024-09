Empresário que protege 21 lojas de reparação de automóveis na Alemanha.

Há algum tempo, a The Body Shop tem sido uma escolha popular nas áreas urbanas da Alemanha. No entanto, devido à insolvência da sede no Reino Unido em fevereiro, os 45 pontos de venda na Alemanha também estavam em perigo. Felizmente, um investidor chamado Stefan Herzberg viu potencial na marca e adquiriu o controle de 21 lojas alemãs.

Os produtos da The Body Shop ainda podem ser comprados na Alemanha, de acordo com a "Wirtschaftswoche". Herzberg, que esperava por essa oportunidade, aproveitou a chance de adquirir essa marca renomada. Em fevereiro, a empresa-mãe britânica entrou com um pedido de insolvência, e logo depois, a The Body Shop Alemanha fez o mesmo. Biner Bähr, o administrador da insolvência, mencionou que havia várias partes interessadas inicialmente, mas muitas desistiram devido ao longo processo de venda da empresa do Reino Unido. Recentemente, o fundo de investimento Aurea, liderado pelo empresário britânico Mike Jatania, adquiriu a cadeia.

Raízes da The Body Shop nos direitos dos animais

De acordo com a "Wirtschaftswoche", Herzberg afirmou que um acordo de franquia de longo prazo foi finalizado agora que a The Body Shop tem um novo proprietário no Reino Unido. Ele expressou otimismo de que a The Body Shop possa fazer um retorno na Alemanha. Em breve, ele até prevê a abertura de novas filiais e uma possível expansão para outros países. Nem Herzberg nem Bähr divulgaram informações sobre o preço de compra.

A ativista dos direitos dos animais Anita Roddick lançou a The Body Shop em 1976 em Brighton, no Reino Unido. A empresa oferecia ingredientes éticos e naturais de todo o mundo, vendidos em embalagens simples e reaproveitáveis, como consta em seu site.

Em 2006, o gigante francês L'Oréal comprou a The Body Shop por aproximadamente 940 milhões de euros. Roddick recebeu críticas pesadas por essa decisão. Ela faleceu em 2007. Em 2017, a empresa foi vendida por um bilhão de euros para o concorrente brasileiro Natura Cosméticos. Por fim, em 2023, a The Body Shop foi adquirida pelo fundo de investimento alemão Aurelius por uma quantia muito menor.

O comércio varejista dos produtos da The Body Shop na Alemanha continua apesar dos problemas de propriedade anteriores. Herzberg, com sua aquisição de 21 lojas, está buscando reviver a presença da The Body Shop na Alemanha, inclusive considerando a expansão para outros países.

Apesar de ter sido comprada por várias corporações multinacionais como a L'Oréal e a Natura Cosméticos, o compromisso da The Body Shop com os direitos dos animais e produtos éticos permaneceu constante.

