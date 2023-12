Emma Raducanu promete "voltar mais forte" após o fim da época de sonho em Wimbledon

A britânica de 18 anos - que estava a disputar o seu primeiro Grand Slam de sempre - perdeu o primeiro set e estava a perder 0-3 no segundo contra Ajla Tomljanovic quando chamou um treinador.

Durante o segundo set, inclinou-se frequentemente com a mão na barriga, mostrando sinais de desconforto. Um primeiro treinador foi seguido por um segundo pouco depois, com um deles a ouvir a sua respiração enquanto estava sentada no Court One.

Depois de ter abandonado o court para receber tratamento, foi anunciado minutos mais tarde que Raducanu não iria regressar. Mais tarde, Wimbledon confirmou que ela tinha desistido do seu jogo.

A popularidade de Raducanu disparou esta semana e ela recorreu às redes sociais para garantir aos seus novos fãs que estava tudo bem.

"Queria que todos soubessem que me estou a sentir muito melhor esta manhã", escreveu ela no Twitter na terça-feira.

"Antes de mais, quero felicitar a Ajla pelo seu desempenho incrível e lamento que o nosso jogo tenha terminado da forma que terminou. Estava a jogar o melhor ténis da minha vida perante um público fantástico esta semana e acho que toda a experiência me afectou.

A jogadora afirmou que começou a "respirar pesadamente e a sentir-se tonta" após uma série de "rallies super intensos", antes de a equipa médica a aconselhar a parar de jogar.

"Embora tenha sido a coisa mais difícil do mundo não poder terminar o meu Wimbledon em court, não estava suficientemente bem para continuar. Quero agradecer às pessoas que me apoiaram em todos os jogos, queria tanto ganhar para vocês!

"Também quero agradecer ao All England Club, à minha equipa, à LTA, aos meus pais e amigos. A noite de ontem vai ajudar-me muito a aprender o que é preciso para estar no topo.

"Vou apreciar tudo o que alcançámos juntos esta semana e voltarei mais forte! Mal posso esperar para ver o que se segue na minha viagem."

LER: Ashleigh Barty fala de Wimbledon, do seu "sonho" olímpico e de ser o seu "eu autêntico" com os media

Depois de avançar para os quartos de final do primeiro Grand Slam da sua carreira, onde vai defrontar a compatriota Ashleigh Barty, Tomljanovic admitiu que sentiu "pena" de Raducanu.

"Na verdade, estou muito chocada", disse Tomljanovic, de 28 anos. "É obviamente agridoce.

"A Emma deve estar muito magoada se tomou a decisão de se retirar. Jogar como britânica em casa é inacreditável, por isso tenho muita pena dela. Gostava que tivéssemos terminado o jogo. É o desporto, acontece. Desejo-lhe as maiores felicidades".

Wimbledon agradeceu a estreia de Raducanu numa declaração na terça-feira.

"Ficámos muito tristes por ver a Emma ser forçada a desistir do seu jogo ontem à noite e desejamos-lhe as maiores felicidades na sua recuperação. Ela deve ser elogiada pelo equilíbrio e maturidade que demonstrou ao longo da Quinzena de Wimbledon e estamos ansiosos por recebê-la de volta a Wimbledon no próximo ano e nos anos vindouros".

O fim do caminho

Foi um final dececionante para uma competição notável para a jovem jogadora britânica, que estava classificada em 338º lugar antes do início do torneio.

Raducanu derrotou duas adversárias do top 50, Marketa Vondrousova e Sorana Cirstea, a caminho dos oitavos de final e tornou-se uma verdadeira favorita dos adeptos não só pelas suas capacidades de ténis, mas também pelos seus actos de humildade, depois de ter sido vista a limpar o seu próprio lixo após a vitória na segunda ronda.

Raducanu e Tomljanovic foram obrigados a esperar até ao final da noite para iniciarem o seu encontro da quarta ronda, devido a um jogo emocionante de cinco sets entre Alex Zverev e Felix Auger-Aliassime.

O público de 75% da lotação estava claramente do lado de Raducanu, aplaudindo cada ponto que ela ganhava como se fosse uma vencedora do encontro.

No entanto, depois de não ter conseguido converter alguns break points iniciais, Tomljanovic, número 75 do mundo, mostrou a sua experiência, conquistando o primeiro set sob o teto do Court One.

A possibilidade de defrontar a sua compatriota australiana na próxima ronda deixou Tomljanovic entusiasmada.

"Devido às circunstâncias, ainda não me apercebi que estou nos quartos", disse. "Mas estar a jogar contra a Ash, duas australianas, com uma de nós a ir de certeza para as meias-finais - é fantástico. Acho que toda a gente em casa está muito feliz. Estou entusiasmada por jogar com a Ash. Vai ser uma grande partida".

Com calma

Roger Federer, oito vezes campeão de Wimbledon, chegou aos quartos de final do Grand Slam na segunda-feira pela 18ª vez, aumentando o seu próprio recorde na competição.

O suíço pareceu relativamente confortável ao derrotar o 23º cabeça de série Lorenzo Sonego por 7-5 6-4 6-2 no Centre Court na quarta ronda, aumentando a sua vantagem no topo da lista de sempre para o maior número de presenças nos quartos de final de Wimbledon, à frente de Jimmy Connors.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"Estou extremamente feliz", disse Federer. "Mais uma vez, condições complicadas - dentro e fora - contra o Lorenzo, que é sempre perigoso, mas senti que, depois do primeiro set, consegui controlar as coisas. Foi um grande jogo e não podia estar mais entusiasmado por estar nos quartos de final. É um grande momento e estou muito, muito feliz".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com