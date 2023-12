Emma Raducanu eliminada do Open da Austrália por Danka Kovinic

A britânica de 19 anos lutou com uma bolha na mão durante todo o encontro e precisou de ser tratada em várias ocasiões pelo médico do court.

Com a bolha a afetar a sua mão direita dominante, Raducanu teve dificuldades em bater o seu forehand com a potência e consistência habituais e o não-semeado Kovinic aproveitou para ganhar o primeiro set.

Foi um início impressionante para a montenegrina, que nunca tinha passado da segunda ronda de um Grand Slam em 17 participações no sorteio principal de singulares e pares.

No entanto, Raducanu pôde receber tratamento adicional para a mão direita durante o intervalo e entrou no segundo set parecendo mais a jogadora que surpreendeu o mundo do ténis ao vencer o US Open em setembro.

Recuperou o controlo com as suas potentes pancadas de fundo e empatou a partida após mais um set muito disputado.

LER: O prodígio do ténis russo de 12 anos tem um "potencial incrível", diz Patrick Mouratoglou

O jogo de abertura do set decisivo pareceu ser um momento crucial na partida, com Raducanu perdendo agonizantemente um forehand cruzado que teria dado a ela uma quebra crucial no início.

No entanto, Kovinic, de 27 anos, mostrou um equilíbrio notável e acabou por segurar o serviço com um golpe perfeito.

Com bolhas e ligaduras - e muitas vezes ainda com um sorriso no rosto - Raducanu continuou a lutar durante a decisão com o seu forehand pouco disponível, mas no final essa determinação não foi suficiente para levar a melhor sobre Kovinic, que se torna a primeira jogadora a representar o Montenegro a chegar à terceira ronda de um Grand Slam.

"Gostei muito de estar ali", disse Kovinic na sua entrevista no court. "Foi uma boa experiência jogar contra a Emma e chegar à terceira ronda de um Grand Slam pela primeira vez ao fim de muitos anos".

"Ela [Raducanu] teve um resultado fantástico ao vencer um Grand Slam numa idade tão jovem. Tem tanto talento e foi uma experiência muito boa. Estou contente por ter mostrado que posso jogar a um nível elevado."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com