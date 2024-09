"Emites um grito louco e penetrante"

Na cena da corrida, ele é amplamente conhecido como Papai Noel das Garrafas: Claus-Henning Schulke. Ele é o braço direito do Maratona de Berlim (29 de setembro, transmitida ao vivo às 8h30 na RTL e RTL+). Aqui, o homem de 58 anos conquistou status de culto através de suas entregas apaixonadas de garrafas de água para a lenda da corrida Eliud Kipchoge. Em uma entrevista, o fornecedor de água compartilha suas preparações para esse papel especial, o corredor que ele vai ajudar desta vez e como lida com sua fama repentina.

sport.de/ntv.de: Sr. Schulke, parece que Eliud Kipchoge não participará desta vez. Você ainda vai correr a prova?

Claus-Henning Schulke: Claro! Estou fazendo isso há 30 anos, então não posso perder essa comemoração.

Qual é o seu papel como fornecedor de elite?

Tenho duas funções. Em um dia, atuo como líder da equipe de fornecimento de elite e gerencio 50 ajudantes. Em outro dia, estou envolvido na ação, o que é por isso que a maioria das pessoas me reconhece. Os atletas criam suas bebidas na noite de sábado, e essas garrafas devem chegar até eles durante a competição. Hoje, essas garrafas contêm mais do que apenas água; elas entregam bebidas energéticas. Essas garrafas são posicionadas nas estações de fornecimento.

Sempre atribuímos um atleta a cada ajudante. Esses atletas recebem sua garrafa do seu ajudante em 13 estações. O desafio é identificar os atletas no meio da multidão e chegar à próxima estação a tempo para fazer a entrega.

Onde estão os maiores desafios?

O primeiro contato é o mais difícil, já que os atletas não conhecem o rosto do ajudante e vice-versa. É crucial que esse primeiro contato dê certo, e eu grito alto para que eles me ouçam. Depois disso, o campo se espalha. Nas estações seguintes, é fácil; você reconhece o rosto deles, e fica relaxado. Acho que se os atletas ganharem dois segundos em cada estação devido a uma entrega perfeita, eles poderiam ganhar 26 segundos.

Fotos dos ajudantes são passadas antes do primeiro contato?

Ainda não fizemos isso. Faço um sorteio para os números de início dos ajudantes. Ainda é incerto antes do primeiro contato. Descobri que os atletas sempre usam uma braçadeira com o nome deles. Isso tornou as coisas mais fáceis. Estamos sempre trabalhando para aperfeiçoar o processo. Minha vantagem é minha voz poderosa - ninguém ousa passar sem pegar sua garrafa (risos).

Quem você vai apoiar desta vez?

Às vezes, sou abordado pela gerência de um corredor. Vou apoiar Kibiwott Kandie - ex-recordista mundial do meio-maratona. Temos grandes expectativas para ele. Poderia ser uma grande equipe, juntando um profissional experiente como eu com um jovem promissor como Kandie.

Você vai entrar em contato com ele antes?

Vou me certificar de marcar um encontro através do diretor da corrida antes. Conversaremos e nos conheceremos. Vou compartilhar a cor da minha camisa, para que ele se concentre nela. Talvez eu o pegue no aeroporto - um gesto legal que pode contribuir para um bom desempenho.

Há um favorito para vencer no geral?

Absolutamente. Tadese Takele e Kandie estão muito próximos nos tempos do meio-maratona. Pode ser uma corrida emocionante entre eles. Kandie parece estar em excelente forma pelo menos.

A entrega da garrafa de água requer uma técnica específica, é perhaps uma arte em si?

É complicado. Muitas coisas podem dar errado. Pratiquei com Eliud Kipchoge usando um vaso e observando como segurar para permitir uma pegada limpa. Houve um momento com Kipchoge em que o pacemaker tentou pegar sua garrafa. Tive que reagir rapidamente e puxá-la para longe, depois reposicioná-la para Kipchoge. Muitas coisas podem dar errado e devem ser preparadas.

Por quanto tempo, com que cuidado você se prepara para o evento?

Como líder da equipe, já estou envolvido ativamente há oito semanas. Para a entrega em si: tenho muita rotina na técnica e tento passá-la adiante. No dia da corrida, temos meia hora na primeira estação onde podemos praticar. Com a rotina, mantenho as coisas sob controle, mas uma noite sem dormir antes da corrida é comum porque sei o quanto depende disso e o quanto pode dar errado.

Há algum momento particularmente difícil?

Três anos atrás, o vencedor do ano anterior correu no lado errado da rua. Não podemos sair do curso com garrafas. O treinador ficou bravo. Perder uma entrega e derrubar uma garrafa também é problemático. Esses são os maiores erros que podem acontecer.

E ser considerado um "portador de água"? Você acha isso desrespeitoso?

Não, eu gosto. Afinal, sou chamado de "Papai Noel das Garrafas", então sou mais do que apenas um portador de água - sou responsável pela garrafa inteira. Gosto do apelido "Papai Noel das Garrafas" porque é legal.

As pessoas reconhecem você em lugares públicos?

Sim, especialmente quando viajo internacionalmente, sou reconhecido. É bastante surpreendente. No ano passado, fui reconhecido em um supermercado durante a "Race Across America", a corrida de bicicleta mais difícil do mundo, e fui cumprimentado com: "Você é o Papai Noel das Garrafas?!". Essa fama chegou tão longe quanto a Califórnia e o Marrocos. Uma vez, uma mulher me abraçou antes do final da corrida. Durante a Maratona de Berlim, também recebo muitos aplausos.

Desde que você ganhou fama viral por suas entregas de água apaixonadas e gritos de incentivo, você ficou surpreso com isso?

Sim, fiquei bastante surpreso. Estou fazendo isso há 30 anos com a mesma paixão. Gosto de testemunhar esses atletas de elite e quando apareci na TV por alguns segundos, foi como um foguete. Fiquei atônito e recebi ligações dizendo que eu estava na TV. Disse, "Eu nem tenho uma TV, mas tudo bem, o que está acontecendo?" Então fui informado sobre o motivo. No ano seguinte, fizemos um clipe de vídeo legal. Acredito que aqueles por trás do sucesso desses recordes merecem reconhecimento, já que sacrificamos nosso tempo livre e não somos pagos. Então, é legal receber algum apreço de volta.

A alcunha vem de um programa dos EUA, certo?

Sim, através de um programa de TV. Eles também assistem à maratona em Berlim nos EUA. Havia um relatório, eles falaram sobre isso, e assim nasceu o "Santa of Bottles".

Há uma versão alemã da alcunha?

Havia "Gênio das Garrafas", mas "Santa of Bottles" tomou conta.

Esse seria nosso maior desejo. Aqui ele alcançou seus maiores sucessos. Eu realmente desejaria isso. Ele deu muito a Berlim e quebrou vários recordes. Aqui, ele é a estrela das estrelas. Tem uma grande presença, é uma excelente pessoa. Seria ótimo se eu pudesse encontrá-lo novamente pessoalmente e conversar.

Você já teve contato com ele este ano?

Antes dos Jogos Olímpicos, desejei boa sorte a ele pelo Instagram. No ano passado, ele me enviou uma mensagem de vídeo me parabenizando pelo "Race Across America". É isso que o diferencia, ele é muito humano. É por isso que o adoro e sempre o chamo de "Meu Herói". Ainda uso o bracelete dele com a inscrição: "Nenhum ser humano é limitado - Eliud Kipchoge."

Emmanuel Schneider conversou com Santa of Bottles, Claus-Henning Schulke.

