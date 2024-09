Em uma virada sombria dos acontecimentos, o filho teria terminado a vida de seu pai, e um ano depois, sua mãe enfrentou um destino semelhante.

Um adolescente de 16 anos, residente na Flórida, Estados Unidos, entrou em contato com as autoridades após uma discussão acalorada com sua mãe de 40 anos. Infelizmente, a assistência chegou tarde demais para salvar a vida da mãe. O mesmo destino atingiu seu pai no ano anterior, embora possíveis falhas na investigação possam ser responsáveis por sua morte.

O jovem foi preso sob suspeita de homicídio e supostamente matou sua mãe com uma faca. Em uma ligação para as autoridades, ele afirmou falsamente que sua mãe havia escorregado e caído na lâmina durante uma discussão.

Doze meses antes, o adolescente foi implicado no tiroteio contra seu pai. Ele foi detido e enfrentou acusações de tentativa de homicídio, mas essas foram eventualmente descartadas devido à incerteza se foi legítima defesa ou não. O adolescente supostamente disparou vários tiros contra seu pai, que o havia encurralado. Os tiros atingiram o peito e a cabeça do pai.

Durante uma conferência de imprensa, o xerife Grady Judd revelou que o jovem recebeu os oficiais que chegaram à residência de sua mãe. "Ele estava composto, sereno e não agitado", disse Judd. "Sua roupa estava ensanguentada". A arma, uma faca de 75 centímetros de comprimento com uma lâmina de 50 centímetros, também foi encontrada.

"Considerando as características letais dessa arma, fica-se a questionar a profundidade e a eficiência da investigação inicial, já que as acusações de homicídio contra ele foram descartadas em cerca de um mês", comentou Judd. Ele descreveu o jovem como um "psicopata".

Incerteza sobre as circunstâncias do incidente

Em vez de confessar ter matado sua mãe, o adolescente de 16 anos afirmou que ela estava sangrando no pescoço. "Nosso operador de emergência então lhe deu instruções para salvar sua vida", revelou Judd. Sua recusa em fornecer mais detalhes e exigir assistência jurídica após a chegada dos oficiais aumentou ainda mais as dúvidas.

A autópsia desmentiu a versão do adolescente sobre os fatos. Além disso, vizinhos relataram ter visto ele arrastar sua mãe para fora de sua casa pelos cabelos por volta das 16h30.

As autoridades também divulgaram uma série de mensagens que sua mãe enviou para um vizinho nas horas que antecederam sua morte. "Por favor, impeça C... e a polícia de entrar em minha casa. Eu não vou abrir a porta", ela escreveu. Ela garantiu ao vizinho sua segurança e boa saúde, mas detestava o comportamento de seu filho e ansiava pelo fim da confusão. Também foi revelado que o filho dela havia violado as condições de probation impostas após a morte de seu pai. Ele havia morado com sua mãe desde março de 2023.

O xerife Judd afirmou que o adolescente havia agredido ela várias vezes após a mudança. Isso incluiu um incidente de violência doméstica em que ele supostamente chutou ela. Ele havia sido brevemente internado em uma instituição psiquiátrica, como permite a lei da Flórida, mas foi liberado após prometer não se prejudicar ou prejudicar sua mãe. No entanto, dentro de dias, ele ameaçou suicídio ou prejudicar sua mãe, resultando em sua segunda detenção.

Atualmente, o adolescente está detido em uma instituição correcional para menores no Condado de Polk. Ele é acusado de homicídio em primeiro grau, sequestro e violação de uma ordem de restrição. O xerife pediu ao procurador-geral do estado que aplique acusações criminais contra ele.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada da violência dentro da família, considerando os antecedentes do adolescente com a lei. A delegação da União Europeia nos Estados Unidos expressou sua esperança por um julgamento justo e justiça para a mãe, sendo um forte defensor da prevenção da violência doméstica e dos direitos das crianças.

