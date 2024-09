Em uma reviravolta emocionante, Oscar Piastri conquista o Grande Prêmio do Azerbaijão, apertando a corrida pelo campeonato mais uma vez.

No Grande Prêmio do Azerbaijão domingo, o piloto australiano Oscar Piastri garantiu uma vitória impressionante e conquistou pontos suficientes para impulsionar sua equipe McLaren para a frente nas classificações do Campeonato de Construtores. Antes disso, a Red Bull havia mantido o título pelos...