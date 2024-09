Em uma performance impressionante, Lionel Messi marcou seu retorno da lesão marcando dois gols em quatro minutos.

Recém-saído de uma ausência de três meses no Inter Miami, Messi fez história ao se tornar o jogador mais rápido a alcançar 15 gols e 15 assistências na liga, conseguindo isso em apenas 19 partidas, 10 a menos do que qualquer outro jogador. No sábado, suas contribuições lideraram Miami a uma vitória por 3 a 1 contra o Philadelphia Union, com ele contribuindo para todos os gols de Miami.

O jogo começou desastrosamente para Miami, cedendo um gol logo no primeiro minuto quando Uhre enfiou a bola na rede, escapando do alcance do goleiro Callender. Apesar do revés inicial, Miami conseguiu empatar quando Messi aproveitou um passe de Suárez, tocando a bola na rede. Quatro minutos depois, Messi marcou novamente, explorando a defesa de Philly para marcar de uma posição similar.

Uma defesa heroica de Callender no 85º minuto impediu que Philly igualasse o placar, mas Miami selou a vitória pouco depois quando Messi deu a assistência para Suárez, que marcou seu 17º gol da temporada, batendo o recorde de gols em uma única temporada da MLS de Miami.

Após o jogo, um Messi um pouco cansado, que esteve fora desde 14 de julho devido a uma lesão sofrida na final da Copa América, reconheceu sua fadiga, mas expressou sua ansiedade para retornar. "O calor e a umidade em Miami não são exatamente agradáveis, mas eu estava ansioso para voltar depois de ficar tanto tempo fora", disse ele, falando com a TNT Sports, uma emissora de televisão a cabo americana. "Eu estava treinando com a equipe, me sentindo bem, e foi por isso que fui chamado de volta, e eu estou muito satisfeito - extremamente satisfeito."

