Em uma derrota contra os Ases de Las Vegas, Caitlin Clark, da Indiana Fever, supera o recorde de assistências da WNBA em uma única temporada.

No jogo, Clark precisava apenas de quatro assistências a mais para igualar o recorde de 316 assistências de Thomas, estabelecido pela armadora Alyssa do Connecticut Sun. Ela ultrapassou essa marca no segundo quarto, ao fazer um passe para a companheira de equipe Mitchell, que depois avançou para a pintura e marcou.

O jogo terminou com Clark marcando 18 pontos, distribuindo 9 assistências e pegando 8 rebotes. Mitchell também se destacou, liderando Indiana com 20 pontos na derrota.

Essa conquista notável complementou ainda mais a temporada de 2024 de Clark, cheia de marcos como o recorde de assistências em um jogo da WNBA com 19 contra o Dallas Wings em julho e o recorde de assistências para um calouro no mês anterior. Clark também se tornou a primeira rookie da liga a alcançar um triplo-duplo e detém o recorde de mais arremessos de três pontos feitos por um rookie.

Indiana foi para o intervalo perdendo por 43-35, mas Clark brilhou no terceiro quarto, marcando 14 pontos e reduzindo a desvantagem para apenas três pontos. Um arremesso de três pontos de Dantas empatou o jogo em 60 a 60 no quarto, mas Las Vegas respondeu com uma sequência de 9 a 2 para aumentar a vantagem.

O Fever teve a chance de empatar perto do fim do jogo, mas a tentativa de três pontos de Boston falhou. Gray então garantiu um par de lances livres, assegurando a vitória para Las Vegas.

Wilson continuou sua temporada incrível, terminando com 15 pontos e 17 rebotes após quebrar o recorde de pontuação em uma temporada da WNBA no dia anterior. Gray acrescentou 21 pontos e seis assistências à vitória.

Após o jogo, Clark foi questionada sobre sua impressionante performance e os marcos de Wilson e da rookie Reese do Chicago Sky.

"Eu acho que isso apenas destaca o ano incrível que essa liga teve, com basquete verdadeiramente excepcional", disse Clark. "Dado que ainda não estamos nos playoffs, é emocionante ver os recordes caindo enquanto desfrutamos do excelente basquete em exibição. É por isso que os fãs estão lotando os jogos e a audiência está disparando neste ano", ela disse.

"Eu acho que todos estão elevando seu jogo, com a competição apenas ficando cada vez mais forte. Como uma competidora, é um prazer pisar na quadra todas as noites, sabendo que qualquer oponente que você enfrentar estará dando o seu melhor. Isso é o que torna tudo tão emocionante. Ver todos elevando seu desempenho e se erguendo à altura tem sido verdadeiramente emocionante para mim também", Clark concluiu.

Apesar da derrota consecutiva do Fever contra Las Vegas, eles mantiveram sua posição em sexto lugar na classificação e garantiram uma vaga nos playoffs. Indiana se prepara para enfrentar Dallas no domingo antes de encerrar sua temporada regular contra as Washington Mystics em 19 de setembro.

O triplo-duplo de Clark e a apresentação de quebra de recorde de Wilson no pontuação mostraram ainda mais o alto nível de competição nesta cena esportiva do ano, onde os jogadores estão constantemente empurrando uns aos outros para novos patamares. A excitação na WNBA continua a crescer à medida que os fãs esperam ansiosamente cada jogo para testemunhar mais momentos de quebra de recorde.

