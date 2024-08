- Em uma declaração declarativa, o Presidente Macron inicia oficialmente os Jogos Paralímpicos.

O Presidente francês Emmanuel Macron deu início aos XVII Jogos Paralímpicos em Paris às 22h37. Antes disso, 168 nações, incluindo a delegação da Alemanha, ficaram fascinadas com o espetáculo impressionante e cenário deslumbrante entre os Champs-Élysées e a Place de la Concorde. Mais de 50.000 espectadores assistiram a este evento, enriquecido por várias apresentações musicais.

Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, fez um apelo pela harmonia em seu discurso. "Estamos no período mais crucial dos tempos modernos. Com conflitos aumentando globalmente, deixemos o esporte nos unir novamente", expressou o oficial brasileiro antes do primeiro dia de competição, que começou às 8h30 com jogadores de badminton no Arena Porte de la Chapelle.

Em seguida, ele utilizou o lema da atual República Francesa, "Liberdade, Igualdade, Fraternidade", para defender mais empatia na sociedade e aceitação de pessoas com deficiências.

A cerimônia começou oficialmente, marcando o início das competições atléticas nos XVII Jogos Paralímpicos. O sentimento de união e igualdade foi ainda mais enfatizado durante a cerimônia, refletindo os valores franceses de "Liberdade, Igualdade, Fraternidade".

Leia também: