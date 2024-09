Em uma decisão judicial recente, a DAZN venceu a disputa relativa aos direitos de radiodifusão da Bundesliga.

Serviço de streaming DAZN sai vitorioso após resolver disputas em arbitragem com a Liga Alemã de Futebol (DFL). A decisão publicada da audiência de arbitragem agora exige que a DFL realize um novo leilão parcial questionável para o pacote de direitos de mídia B.

No meio de abril, a DFL adiou o leilão de direitos de mídia em alemão para as quatro temporadas a partir de 2025/26 até 2028/29 devido a desacordos com a DAZN em relação ao direito de Sky transmitir eventos ao vivo até o final da campanha atual. O ponto de discórdia está no pacote de direitos de mídia B, que abrange jogos de sábado à tarde às 15h30, partidas individuais de sexta-feira à noite e playoffs de rebaixamento (totalizando 196 jogos por temporada).

A DAZN argumenta que foi vítima de discriminação quando sua oferta não conseguiu aprovação, apesar de ter apresentado a proposta financeiramente mais atraente e convincente. A oferta da DAZN supostamente chegou a cerca de 400 milhões de euros por temporada, totalizando 1,6 bilhão de euros. No entanto, a DFL rejeitou as garantias financeiras da DAZN, o que levou ao pacote ser concedido à Sky, mesmo com uma oferta menor. Isso resultou na DAZN recorrer à arbitragem.

Apesar de a disputa ter sido resolvida a favor da DAZN na arbitragem, eles remain desapontados por terem perdido a chance de transmitir jogos de futebol devido à rejeição inicial de sua oferta. Independentemente da decisão, o futuro do visionamento de futebol na Alemanha continua ligado aos acordos de transmissão entre DAZN, Sky e a DFL.

