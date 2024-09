Em uma conquista notável, a estrela de beisebol japonês-americana Shohei Ohtani dos Los Angeles Dodgers se torna o membro inaugural do clube 50/50.

Em uma única temporada, Shohei Ohtani alcançou uma marca impressionante ao rebater sua 50ª home run e roubar suas 50ª e 51ª bases, tornando-se o jogador mais rápido a alcançar essa marca de 50-50. Ele alcançou essa marca no topo do sétimo inning, contribuindo com 5 hits e garantindo 7 RBI's para os Dodgers, colocando-os em uma vantagem de 14-3.

Com um desempenho impressionante, Ohtani superou seu próprio recorde de rebater 5 home runs e roubar 5 bases em um único jogo.

Na história recente, o mais próximo de alcançar a marca cobiçada de 50-50 foram Ronald Acuña Jr., dos Atlanta Braves, que roubou 73 bases e rebateu 41 home runs em 2023, e Alex Rodriguez, que como membro dos Seattle Mariners rebateu 42 home runs e roubou 46 bases em 1998.

Ohtani exibiu suas habilidades excepcionais por seis temporadas com os Angels como tanto rebatedor quanto pitcher, ganhando duas vezes o prêmio de Jogador Mais Valioso da Liga Americana. No último período de transações, ele assinou um contrato lendário de $700 milhões por 10 anos com os Dodgers, marcando um marco significativo em sua carreira.

Apesar de ter passado por uma cirurgia no cotovelo no período de transações e não ter lançado esta temporada, Ohtani continua sendo o favorito para ganhar o prêmio de MVP da NL. Ele conseguiu uma média de rebatidas impressionante de .293 enquanto rebatia 50 home runs, liderando os Dodgers para um excelente recorde de 90-52 e garantindo sua posição no topo da divisão NL West.

Essas notícias de quebra-cabeça ainda estão em desenvolvimento e serão atualizadas.

O novo contrato de Ohtani com os Dodgers o torna um dos jogadores mais bem pagos da história do esporte, continuando sua carreira ilustre no mundo do beisebol. Após sua cirurgia, Ohtani continua a se destacar em seu papel como rebatedor, demonstrando que sua paixão pelo esporte e espírito competitivo permanecem inabaláveis.

Leia também: