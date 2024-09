Em um revés para a Newsmax, o tribunal decide levar a ação da Smartmatic sobre as falsidades eleitorais de 2020 a julgamento este mês.

Juiz do Tribunal Superior de Delaware, Eric Davis, rejeitou a tentativa da Newsmax de arquivar o caso apresentado pela Smartmatic sem ir a julgamento. Em vez disso, Davis observou que questões importantes sobre as ações da Newsmax em 2020 seriam avaliadas por um júri, a menos que um acordo prévio ao julgamento fosse alcançado.

"Newsmax relatou polêmicas em torno das eleições e da Smartmatic, mas há divergências sobre se a Newsmax negligenciou a verdade", escreveu Davis. "O júri precisa decidir se a Newsmax estava cumprindo sua função rotineira de informar o público sobre eventos noticiosos ou se ela intencionalmente desvirtuou a Smartmatic e a difamou."

O julgamento está marcado para começar em 30 de setembro. Processos de difamação são frequentemente resolvidos fora dos tribunais, até mesmo na última hora.

Essas decisões foram proferidas algumas semanas após uma audiência importante em que a Smartmatic argumentou que a Newsmax deliberadamente propagou a falsidade de que sua tecnologia estava envolvida na fraude nas eleições de 2020 contra Donald Trump. A Newsmax argumentou que suas ações em 2020 eram protegidas pela Primeira Emenda, pois ela estava cobrindo tentativas de contestar os resultados das eleições.

Em uma vitória parcial para a Newsmax, Davis permitiu que a rede mantivesse uma de suas principais defesas perante o júri: que ela estava apenas relatando as alegações de Trump sobre as eleições, mas não as endossando.

"Dadas essas circunstâncias, um júri razoável poderia concluir que a Newsmax estava relatando um assunto de interesse público sem endossar as alegações relacionadas à eleição", escreveu Davis. "No entanto, um júri razoável também poderia concluir que a Newsmax forneceu a seus espectadores um relatório sobre o evento noticioso, mas que o relatório não era um relatório imparcial sobre o evento noticioso."

Ambas as partes saíram insatisfeitas com as decisões de quinta-feira; no entanto, o resultado é um golpe significativo para a Newsmax. Se ela não conseguir chegar a um acordo, os executivos e personalidades da Newsmax poderão ser obrigados a testemunhar publicamente sobre suas interações com Trump durante as eleições de 2020 e sua cobertura pós-eleições.

A Newsmax nega ter feito qualquer declaração difamatória. A rede de direita publicou uma "correção" em dezembro de 2020, afirmando que não havia descoberto qualquer evidência de que a Smartmatic ou a Dominion Voting Systems jamais "manipularam votos nas eleições de 2020", apesar das afirmações de alguns convidados.

"Os próprios funcionários da Newsmax estavam cientes de que não havia evidências indicando a participação da Smartmatic em qualquer tipo de fraude relacionada à eleição de 2020, mas eles continuaram a propagar essa narrativa falsa", disse o advogado da Smarmatic, Erik Connolly, em um comunicado. "A Newsmax deve ser responsabilizada pela lei em sua totalidade. Esperamos ansiosamente pelo julgamento e a oportunidade de apresentar nosso caso."

A CNN entrou em contato com a Newsmax para comentar.

Além disso, Davis garantiu que nada em sua decisão sugeria qualquer dúvida ou irregularidade sobre a legitimidade dos resultados das eleições de 2020. As máquinas da Smartmatic não foram amplamente utilizadas em eleições nos EUA; elas foram utilizadas apenas no Condado de Los Angeles em 2020.

"O registro factual demonstra que ninguém jamais alegou que votos em Los Angeles foram alterados, manipulados ou de outra forma questionáveis", escreveu Davis. "Consequentemente, quaisquer declarações sobre o software ou as máquinas de votação da Smartmatic alterando os resultados da eleição são factualmente incorretas."

A estratégia empresarial da Newsmax dependia pesadamente da cobertura de polêmicas eleitorais, incluindo a envolvendo a Smartmatic. Apesar da alegação da Newsmax de que sua cobertura jornalística era protegida pela Primeira Emenda, ela deve enfrentar perguntas sobre sua desinformação intencional da Smartmatic durante o julgamento.

