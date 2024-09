Em um novo processo, o quarterback dos Cleveland Browns, Deshaun Watson, enfrenta acusações de má conduta sexual que ocorreram em 2020.

Em um processo judicial revelado à CNN, uma mulher identificada como "Jane Doe" afirma que Watson a assediou sexualmente em sua residência antes de um jantar marcado em outubro de 2020.

O processo detalha que Watson, que ainda era membro dos Houston Texans na época, ficou furioso quando não conseguiu encontrar o apartamento da mulher, desabafando sua frustração pelo telefone.

Após entrar, enquanto a mulher se preparava no banheiro, Watson supostamente tirou a roupa e exigiu um massagem nas nádegas enquanto deitado em sua cama.

De acordo com o processo, a mulher, conhecida como Jane Doe, ficou aterrorizada.

"Ela estava em seu pequeno apartamento com um homem muito maior. ... Doe tentou acalmar Watson massageando suas costas, em vez de suas nádegas," diz o processo.

Watson insistiu em pedir uma massagem nas nádegas, mas ela recusou, o que o deixou agitado, de acordo com o processo.

"Jane estava congelada de medo, sem saber como rejeitar os avanços de Watson sem colocar sua segurança em risco," alega o processo.

O processo alega que Watson despiu a mulher e "a penetrou ... sem consentimento, implícito ou explícito."

O processo alega: "Jane Doe ficou paralisada, sem saber se deveria arriscar sua segurança ao tentar deter Watson ou suportar seu assédio."

O suposto assédio sexual supostamente continuou "por vários minutos" antes que a mulher conseguisse se libertar e pegar um objeto pesado para proteção, diz o processo. O processo afirma que Watson então "saiu furioso" do apartamento.

Nenhum representante legal de Watson, os Browns, os Texans ou a Associação dos Jogadores da NFL respondeu ao pedido de comentário da CNN.

A NFL recusou-se a comentar quando contatada pela CNN.

Jane Doe está pedindo danos compensatórios e punitivos superiores a $1 milhão, de acordo com o processo.

Em 2022, a NFL e a NFLPA concordaram em suspender Watson por 11 jogos da temporada regular sem salário e multá-lo em $5 milhões após pelo menos 24 processos civis apresentados em nome de mulheres que alegam que o quarterback as assediou sexualmente ou as assediou durante sessões de massagem privadas enquanto jogava pelos Texans.

Watson manteve sua inocência nesses casos, e 23 dos processos foram resolvidos confidencialmente. Dois grandes júris não acusaram Watson criminalmente.

"Estou seguindo em frente com minha carreira e minha vida, e vou continuar a me manter inocente," disse Watson na época.

"Apesar de acordo e coisas assim acontecerem, isso não significa que a pessoa é culpada de nada," disse ele.

Em 2022, os Browns trocaram três escolhas da primeira rodada por Watson e depois assinaram com ele um contrato de cinco anos, totalmente garantido em $230 milhões, a maior quantia garantida na história da NFL na época.

Despite the legal case and multiple allegations against him, Watson continued to pursue his passion for football, as evidenced by his signing with the Cleveland Browns.

In the midst of these accusations, Watson remained dedicated to his sport and career, showing a strong resolve in maintaining his innocence.

