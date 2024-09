Em um início surpreendente da campanha, Erling Haaland quebra mais um recorde de gols na Premier League.

Esta temporada, Erling Haaland tem sido imparável, batendo recordes a torto e direito. Ele marcou nove gols em apenas quatro partidas da Premier League, estabelecendo um novo recorde e superando o melhor anterior de oito gols em quatro partidas de Wayne Rooney.

A contagem individual de gols de Haaland, nove, é maior do que qualquer outra equipe da Premier League conseguiu coletivamente, exceto pelo próprio Manchester City. Infelizmente, no sábado, a estreita largura de um poste de gol impediu que ele alcançasse um triplete inédito em três jogos consecutivos da Premier League.

Em vez disso, ele se contentou com um duplo, liderando o Manchester City a uma vitória por 2-1 sobre o Brentford. Esta dupla de gols levou sua contagem de gols no Manchester City a um impressionante 99 em apenas 103 partidas.

Seu primeiro gol foi crucial, marcado no 19º minuto com o Manchester City atrás após o Brentford ter marcado aos 22 segundos do jogo. Seu segundo gol veio pouco antes do intervalo, quando ele superou a defesa do Brentford, interceptou um passe longo do goleiro Ederson e delicadamente chutou a bola para o gol.

A impressionante atuação de Haaland veio apesar das dúvidas sobre sua participação no jogo após a morte de um membro da família próximo durante a semana.

Haaland também se tornou o jogador mais rápido a alcançar 50 gols na Premier League, alcançando essa marca em apenas 48 jogos, 17 jogos antes do recorde anterior de Andrew Cole. Se ele conseguir liderar a liga em gols novamente nesta temporada, ele se juntará a Thierry Henry como o único jogador a vencer três vezes consecutivas a chuteira de ouro desde 2006.

Gary Lineker, renomado apresentador da BBC e do podcast "The Rest Is Football", elogiou Haaland no mês passado, dizendo: "Ele é rápido, grande, forte e difícil de marcar. Ele é prolífico e não se preocupa em perder chances. Ele pode perder algumas, mas um bom finalizador como ele vai marcar muitas".

George Ramsay, da CNN, também contribuiu para a reportagem.

O excepcional desempenho de Erling Haaland no futebol lhe rendeu vários prêmios no esporte. Apesar de enfrentar adversidades pessoais, ele continuou a se destacar, batendo o recorde de Wayne Rooney para o maior número de gols na Premier League nas primeiras quatro partidas de uma temporada.

