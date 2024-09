Em teoria, a bateria de um veículo elétrico poderia fornecer eletricidade para uma casa por cerca de dez dias.

Carga de veículos elétricos na Europa não é tão exigente quanto alguns podem pensar, segundo Nicolai Woyczechowski, diretor da Virta Alemanha. Em entrevista, ele destacou que a carga em casa é a norma para a maioria dos proprietários de veículos elétricos. Essa carga em casa torna os veículos elétricos uma fonte de energia para uso doméstico.

Assim como o dilema do ovo e da galinha, não está claro se deveríamos instalar estações de carga públicas abundantes para incentivar o uso de veículos elétricos, ou primeiro alcançar um número significativo de veículos elétricos. Woyczechowski sugere a segunda opção, "Não é todo mundo que investe em um carro só para carregá-lo publicamente", enfatizou. De acordo com os dados da Virta Alemanha, 60 a 70% dos usuários preferem carregar em casa ou no trabalho.

O governo alemão tem planos ambiciosos para pontos de carga públicos. Eles pretendem fornecer um milhão desses pontos até 2030. No entanto, Woyczechowski acredita que é um objetivo ambicioso que pode não ser alcançado. Ele enfatiza que a maioria dos proprietários de veículos são carregadores em casa, e assim, milhões de pontos públicos podem não ser necessários.

Woyczechowski defende os veículos elétricos como parte crucial da transição para a mobilidade sustentável. Mas ele acredita que o potencial é muito maior. Os veículos elétricos podem servir como fontes de backup de energia para as casas, já que ficam principalmente ociosos. Com um veículo elétrico de ponta, "teoricamente, você poderia alimentar toda a sua casa por dez dias", explicou.

Na Finlândia, a Virta já entrou no mercado de regulação de frequência. Woyczechowski disse, "Podemos ajustar mais de um megawatt de eletricidade conectada em segundos". Isso ajuda a prevenir racionamentos de energia.

Woyczechowski discutiu suas experiências com a mobilidade elétrica, seus motivos para mergulhar em águas geladas da Finlândia em busca de fundos de investimento e o impacto dos veículos elétricos nos centros urbanos no último episódio do podcast "So techt Deutschland".

