Em sua primeira partida da Liga dos Campeões após Klopp, o Liverpool mostrou uma forma impressionante.

Liverpool FC conquista primeira vitória na Liga dos Campeões sob o comando do novo treinador Arne Slot. A equipe inglesa exibiu seu poderio, garantindo uma vitória por 3-1 (2-1) sobre o AC Milan, apesar de uma derrota anterior por 0-1 no campeonato nacional contra o Nottingham Forest no sábado.

O Milan começou brilhantemente com um gol do ex-estrela do Dortmund Christian Pulisic no 3º minuto. No entanto, o Liverpool retomou o controle na metade do primeiro tempo. O defensor francês Ibrahima Konaté (23º) e o capitão Virgil van Dijk (41º) marcaram para virar o jogo, com Dominik Szoboszlai, ex-jogador do Leipzig, fechando o placar em 3-1 (67º). A alegria da vitória do Liverpool foi ensombrada pela morte trágica de um torcedor em um acidente de trânsito perto do aeroporto de Bergamo.

O Milan sofreu outra decepção além da derrota. O goleiro francês Mike Maignan foi forçado a sair de campo devido a uma colisão no 51º minuto. Em duas semanas, o AC Milan enfrentará os campeões da Bundesliga da temporada passada, o Bayer Leverkusen, na Alemanha.

Jovem talento turco marca no triunfo da Juventus

A Juventus Turim começou sua dobradinha na Bundesliga com uma vitória confiante por 3-1 (2-0) contra o PSV Eindhoven. Seus próximos oponentes, o RB Leipzig, os enfrentarão em Saxônia em duas semanas. little over three weeks later, VfB Stuttgart will visit Turin.

Kenan Yildiz, o jovem jogador da seleção turca, marcou o primeiro gol da Juventus no 21º minuto, batendo o recorde de Alessandro Del Piero como o jogador mais jovem a marcar na Liga dos Campeões pelo clube, que ele alcançou contra o Borussia Dortmund em 1995, aos 20 anos e 308 dias. Weston McKennie (27º) e Nicolás González (52º) também marcaram para os campeões italianos. Ismael Saibari marcou um gol de consolação no tempo adicional (90+3).

O Aston Villa fez uma estreia impressionante na Liga dos Campeões com uma vitória por 3-0 (2-0) contra o Young Boys Berna. Youri Tielemans (27º), Jacob Ramsey (38º) e o ex-jogador do Hamburgo Amadou Onana (86º) contribuíram para o sucesso de sua equipe, posicionando-os como os próximos oponentes do Bayern München no dia 2 de outubro. O Sporting Lisboa começou a campanha com uma vitória por 2-0 (1-0) contra o OSC Lille.

