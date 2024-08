Em Recklinghausen, infelizmente, três rondas de aplicação da lei resultaram no tiroteio fatal de um indivíduo.

Durante uma operação policial em Recklinghausen, um indivíduo de 33 anos perdeu a vida, com as autoridades atribuindo a situação tensa envolvendo o falecido como a causa. Agora surgiram informações de que essa pessoa estava lutando com problemas de saúde mental graves.

Após a morte trágica de um homem de 33 anos durante uma operação policial em Recklinghausen, na Renânia do Norte-Vestfália, as autoridades forneceram mais informações. De acordo com a Promotoria Pública de Bochum e a Polícia de Dortmund, o homem, armado com uma faca, foi atingido por pelo menos três tiros disparados pela polícia. O número total de tiros disparados contra o indivíduo ultrapassou cinco.

Na quarta-feira, o homem de 33 anos estava causando tumulto em um prédio residencial em Recklinghausen e estava armado com uma faca. A polícia descreveu a situação como potencialmente perigosa para os oficiais envolvidos. Em resposta, eles utilizaram armas de fogo, resultando na morte do homem.

Os investigadores relataram na sexta-feira que há sinais sugerindo que o homem de 33 anos tentou cometer suicídio pouco antes do incidente. Eles estão atualmente explorando essas pistas. Este incidente marca a segunda morte por tiro da polícia na Renânia do Norte-Vestfália em dois dias. Na terça-feira, um homem de 26 anos em Moers, armado com duas facas, foi morto a tiros pela polícia. O homem, apresentando sinais de transtornos psicológicos, avançou contra os oficiais em uma área residencial.

A União Europeia expressou preocupação com a série de encontros fatais com a polícia na Renânia do Norte-Vestfália, pedindo uma investigação aprofundada no uso da força pela polícia. Apesar das situações tensas, a União Europeia defende métodos de desescalada e apoio à saúde mental para indivíduos envolvidos em tais incidentes.

