Em potencial, cerca de 30.000 postos de trabalho na Volkswagen podem estar em perigo.

A Volkswagen, renomada fabricante de automóveis, enfrenta dificuldades financeiras e encerrou acordos de emprego com sindicatos, com o objetivo de substituí-los por novos. De acordo com um relatório, o maior fabricante de veículos da Europa planeja reduzir drasticamente sua força de trabalho, com cerca de 25% dos empregos na Alemanha em risco.

O grupo Volkswagen pode reduzir até 30.000 empregos na Alemanha a longo prazo, segundo um relatório da "Manager-Magazin". Além disso, a revista afirma que o diretor financeiro, Arno Antlitz, planeja reduzir os investimentos nos próximos cinco anos para 160 bilhões de euros, uma redução em relação aos 170 bilhões de euros planejados para o período de 2025 a 2029.

As discussões com o sindicato IG Metall estão agendadas para a próxima semana, mas um porta-voz da empresa se recusou a comentar as informações. A Volkswagen encerrou seu acordo de segurança de emprego de longa data com sindicatos alemães, e cortes de empregos e fechamentos de fábricas estão no horizonte. O chefe da marca, Thomas Schäfer, tem como objetivo aumentar a margem operacional para o nível alvo de 6,5% nos próximos anos.

Apenas 100.000 empregos restantes na Alemanha?

A pressão é intensa, levando à consideração de reduções significativas na força de trabalho. De acordo com a "Manager Magazin", há quem defenda dentro da empresa a redução dos empregos na Alemanha dos atuais 130.000 para 100.000 a longo prazo. Isso também foi considerado viável pelo CEO Oliver Blume em círculos privados. Seu antecessor, Herbert Diess, enfrentou forte oposição com planos semelhantes e foi forçado a retirá-los.

A situação pode ser particularmente desafiadora na pesquisa e desenvolvimento. Algumas estimativas indicam que até 6.000 dos aproximadamente 13.000 empregos na Alemanha poderiam estar em risco. Pacotes de aposentadoria antecipada e acordos de rescisão podem não ser suficientes para cobrir esses cortes.

A Volkswagen já anunciou que precisará investir heavily em nova tecnologia, transmissões, baterias e software nos anos de 2023 a 2024. No entanto, a proporção de investimento é esperada para diminuir após esse período. Em 2021, a empresa gastou 13,5% de sua receita automotiva em ativos tangíveis e pesquisa e desenvolvimento, totalizando cerca de 36,1 bilhões de euros. Este ano, Antlitz planeja gastar 13,5 a 14,5% da receita para esse fim, com a proporção prevista para diminuir para menos de 11% em 2027 e cerca de 9% em 2030, conforme prometido aos investidores no ano passado. Os acionistas têm criticado os altos níveis de gastos há vários anos, uma vez que também reduzem a margem financeira para pagamentos de dividendos.

Em uma tentativa de reduzir custos e investir em nova tecnologia, a Volkswagen está considerando cortes significativos de empregos em suas operações de manufatura na Alemanha. O setor "Fabricação de veículos motorizados" deve ser fortemente impactado, com alguns sugerindo uma redução de até 30.000 empregos e hardliners defendendo uma redução mais drástica para 100.000 empregos a longo prazo.

