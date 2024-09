Em Paris, há preocupação de que o sonho de inclusão de tamanho na indústria da moda possa estar a chegar ao fim.

Desde sua estreia em 2019 pelo duo criativo e casal Ester Manas e Balthazar Delepierre, a marca tem sido celebrada por sua inovadora utilização de técnicas de alta-costura adaptáveis. Técnicas como pregas e cordões eliminam a necessidade de tamanhos tradicionais, permitindo que a Ester Manas atenda a tamanhos que variam do XS ao 3XL.

Em 2023, a grife foi agraciada com o prestigiado prêmio francês de moda, o ANDAM, e desde então conquistou um público entre artistas como SZA, Jorja Smith, Kali Uchis e Beth Ditto, oferecendo uma refrescante saída da dominância do ideal esbelto presente na cena da moda parisiense.

No entanto, uma preocupação significativa foi levantada durante esse período - uma que também foi o título do desfile da casa e exibida em tops. Esse problema, como reconhecido pelo duo de design nos bastidores, sugeriu uma tendência maior; uma queda no interesse e na mensagem positiva em torno da inclusão de tamanhos nas últimas semanas. "Como uma pessoa de maior tamanho", disse Manas, "eu percebi que a 'benevolência' mudou... A fatfobia cotidiana ressurgiu."

Essa mudança tornou-se ainda mais aparente nos dias que antecederam o desfile, à medida que os designers encontraram poucas opções de elenco para modelos inclusivos. "FomosGiven very few opportunities for size-inclusive models during castings", disse Manas. "Atualmente, somos uma das únicas marcas que proporcionam emprego a elas."

O duo também afirmou que agências de modelos perguntaram sobre o número de 'modelos de tamanho normal' que eles haviam contratado para o desfile, se referindo a modelos com um menor IMC. "O conceito de 'normal' ou 'médio' deveria ser reavaliado", disse o duo. "Magro é algo enraizado desde cedo na França, como beber água para suprimir a fome, fumar cigarros para suprimir o apetite e pular a sobremesa... é um comportamento comum e normalizado."

Nos bastidores após o desfile, os designers expressaram sua surpresa ao testemunhar várias celebridades que anteriormente abraçavam seus corpos terem perdido peso ao longo do último ano. Eles se referiram a essa tendência como "ser Ozempickizado".

Com o aumento da popularidade de medicamentos como Ozempic e Wegovy (também conhecidos como medicamentos GLP-1) nos últimos dois anos, esses medicamentos ajudaram os usuários a perder peso. A Goldman Sachs prevê que esses medicamentos poderão ser usados por até 70 milhões de consumidores em todo o mundo até 2028.

A adoção generalizada desses medicamentos levou a consequências esperadas na indústria da moda e da beleza, e, com base na experiência da Ester Manas, esses efeitos já estão sendo sentidos.

No ano passado, a CNN relatou que o número de modelos de tamanho médio e plus size que apareceram nos desfiles de Outono-Inverno 2023 diminuiu em 24% em comparação com a temporada de Primavera-Verão. Da mesma forma, um relatório de 2023 sobre inclusão de tamanho realizado pela Vogue Business descobriu que 95,6% de todas as peças apresentadas na coleção de Outono-Inverno 2023 estavam em tamanhos dos EUA 0-4.

A Ester Manas relatou dificuldades crescentes para vender no mercado atacadista e passou a recorrer às vendas diretas e ao modelo "Veja Agora, Compre Agora", no qual as peças ficam disponíveis para pré-compra tão logo atingem a passarela.

"Numericamente, é evidente que essa 'tendência' (de conforto pessoal com o tamanho e aceitação social da inclusão) regrediu", disse Delepierre. O duo também citou consultas de jornalistas de moda perguntando como a marca iria se adaptar agora que a 'tendência de tamanho plus' estava desaparecendo.

"O mundo da moda tornou-se inclusivo, mas a inclusão estava na moda", explicou Giulietta Canzani Mora, uma relações públicas e apresentadora de TV próxima à marca. "Parecia que a indústria queria fazer uma diferença no mundo, mas parece que não é esse o caso. As pessoas queriam ser assimiladas ao que é 'legal', o que era abraçar a inclusão de tamanho por um tempo, não porque é para o bem maior."

A equipe da Ester Manas está cautelosa em manter a visibilidade da 'próxima geração' de mulheres que ganharam destaque durante a aparente mudança rumo a uma maior inclusão. "Para onde essas mulheres - nossas modelos, membros da comunidade e ativistas - irão agora?" eles questionaram.

Guillaume Boulez, um stylist que vestiu modelos, dançarinas e ex-atletas para a Ester Manas, tem fé. "Além da dimensão do tamanho, as peças da Ester Manas são poderosas e fazem com que todas se sintam atraentes", disse ele. "É isso que a marca visa fazer - empoderar mulheres de qualquer tamanho." De acordo com Delepierre, as mulheres que eles vestem são inteligentes, bem-sucedidas e expressam sua individualidade através de suas escolhas de moda. "Aspiramos a instilar confiança e a liberdade de serem vistas nelas", disse Delepierre.

O uso inovador da marca de técnicas de alta-costura adaptáveis, como pregas e cordões, tornou-se um aspecto proeminente de seu estilo único, destacando-a na indústria da moda. Com o aumento da popularidade de medicamentos que auxiliam na perda de peso, houve uma mudança notável na cena da moda, resultando em uma diminuição do número de modelos de tamanho médio e plus size apresentados nos desfiles.

Em resposta à diminuição do interesse pela inclusão de tamanho, a Ester Manas mudou seu foco para vendas diretas e o modelo "Veja Agora, Compre Agora", priorizando o empoderamento de mulheres de todos os tamanhos através de seus poderosos e atraentes designs.

