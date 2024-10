Em Nuremberg, a equipe de treinadores de Klose assegura um triunfo sobre o Ascender.

Três derrotas seguidas, mas o FC Köln consegue uma reviravolta contra o promovido Ulm: 1. FC Köln encerra a má fase. Enquanto isso, Miroslav Klose provavelmente pode suspirar aliviado: seu 1. FC Nuremberg vence contra outra equipe promovida, Preußen Münster. No entanto, o 1. FC Kaiserslautern não consegue deter a queda.

1. FC Nuremberg - SC Preußen Münster 3:2 (1:2)

Um sopro de ar fresco para Miroslav Klose: o técnico pressionado conseguiu colocar o 1. FC Nuremberg de volta nos trilhos na 2ª Bundesliga na 8ª rodada, garantindo uma vitória crucial sobre o promovido Preußen Münster por 3:2 (1:2). Os Francos permaneceram na 10ª posição na tabela.

Stefanos Tzimas (8.) deu ao Nuremberg uma vantagem inicial no estádio Max Morlock, mas Lukas Frenkert (16.) e Torge Paetow (43.) colocaram surpreendentemente o Münster na frente. No entanto, Caspar Jander (52.) virou o jogo com um gol individual impressionante, e Ondrej Karafiat (80.) selou a vitória com um cabeceio após decisão do VAR. A vantagem inicial do Nuremberg não proporcionou segurança, e a apreensão do time das últimas semanas era palpável. Eles faltaram precisão na frente e foram um desastre atrás, o que levou a vaias no intervalo.

Mas Klose encontrou as palavras certas no intervalo, e o Nuremberg ganhou controle no segundo tempo, jogando com mais confiança. Jander e Karafiat asseguraram a vitória apesar de um primeiro tempo ruim.

SV 07 Elversberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

O 1. FC Kaiserslautern leva sua série de jogos sem vitórias para a pausa internacional. A equipe sofreu uma derrota por 0:1 (0:0) para o SV Elversberg, sua terceira derrota da temporada, e agora está em uma sequência de cinco jogos sem vitórias. O Kaiserslautern teve mais posse de bola e melhores oportunidades de gol no primeiro tempo, mas errou o alvo na parte final. O Elversberg assumiu o comando no segundo tempo e marcou com Muhammed Damar (66.), que acertou o canto inferior. Fisnik Asllani (49.) havia desperdiçado uma chance de colocar o Elversberg na frente.

O Elversberg continuou sua sequência impressionante com outra vitória, enquanto o Kaiserslautern, finalista da Copa do ano passado, agora olha para trás. Eles não marcaram contra o Jahn Regensburg, que está na lanterna, na última partida.

1. FC Köln - SSV Ulm 2:0 (1:0)

Um suspiro de alívio para o FC Köln: eles finalmente pararam sua sequência de derrotas com uma vitória em casa contra o promovido SSV Ulm. O FC venceu por 2:0 (1:0) para garantir sua segunda vitória em casa na temporada, após a vitória por 5:0 sobre o Eintracht Braunschweig em 24 de agosto.

O capitão da equipe, Timo Hübers (8.), e Luca Waldschmidt (47.) marcaram gols iniciais para o FC, que teve uma vantagem numérica por grande parte do jogo. O meio-campista do Ulm, Max Brandt, viu o vermelho (21) por uma falta intencional. O Köln se aproximou do top 3 após apenas dois pontos em seus últimos três jogos. Os visitantes, que haviam vencido seus últimos dois jogos, agora olham para a parte de baixo da tabela após sua quinta derrota da temporada.

O gol de 1:0 veio de uma jogada de canto incomum: Linton Maina jogou a bola para o canto perto, Denis Huseinbasic perdeu, e Hübers deu um calcanhar para trás no gol com as costas viradas para o gol.then referee Patrick Alt showed red: Brandt had poorly controlled a pass and attempted to play it, but tripped Cologne's Tim Lemperle. Alt deemed the action as a professional foul after a brief moment of contemplation.

After the restart, the hosts took advantage of an Ulm midfield blunder, Lemperle passed to Waldschmidt, who scored brilliantly from the edge of the box. Köln held their own defensively well – unlike their recent performances – and kept a clean sheet for the first time in nine matches.

