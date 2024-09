Cuidado e Manutenção - Em meio à frugalidade económica, o sector dos cosméticos experimenta um aumento das vendas de receitas.

Apesar da confiança do consumidor em declínio na Alemanha, o setor de cosméticos testemunhou um aumento em seus lucros. De acordo com os dados fornecidos pela Associação de Cuidados Corporais e Detergentes (IKW) com sede em Frankfurt, as vendas de cosméticos e produtos de cuidado corporal aumentaram 2,0% no primeiro semestre, alcançando 12,3 bilhões de euros. Isso foi acompanhado por um aumento de 8,3% nas vendas de produtos de limpeza e lavagem, totalizando 4,1 bilhões de euros.

O mercado interno teve um papel significativo, com as vendas dentro da Alemanha testemunhando um crescimento de 7,3%, totalizando 10,4 bilhões de euros. Itens como produtos de higiene oral, cuidados faciais, amaciantes de tecidos e limpadores multiuso experimentaram um aumento na demanda. Como o CEO da IKW, Thomas Keiser, colocou, "nossa indústria continua a brilhar mesmo em um clima econômico sombrio". Os consumidores permanecem focados no autocuidado e na limpeza.

No entanto, o setor de negócios estrangeiros foi menos bem-sucedido, mostrando uma queda nas vendas de 2,6% em comparação ao ano anterior, totalizando 6,0 bilhões de euros. Isso segue alguns anos de crescimento robusto nas exportações internacionais, que agora passaram por um período de readjustamento do mercado, de acordo com a associação.

A IKW representa aproximadamente 440 empresas, empregando cerca de 50.000 indivíduos. Essas empresas representam uma impressionante 95% do mercado alemão.

O aumento da demanda por produtos de higiene oral e cuidados faciais contribui para o crescimento geral do setor de cosméticos. Apesar de enfrentar desafios no setor de negócios estrangeiros, a indústria de cosméticos na Alemanha continua a prosperar devido ao foco do consumidor no autocuidado e na limpeza, como destacado pelo CEO da IKW, Thomas Keiser.

