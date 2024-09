Conquistando a posição mais alta após uma ausência de dois anos. - Em Julho, registaram-se um aumento notável dos pedidos de empréstimos à construção por parte dos consumidores.

Indivíduos e freelancers na Alemanha exigiram um número equivalente de aprovações de empréstimos imobiliários em julho, em comparação com os dois anos anteriores. Os bancos alemães registraram novo negócio com clientes privados e autônomos no valor de 19,5 bilhões de euros, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Esse valor não era alcançado desde julho de 2022, de acordo com uma análise da Barkow Consulting, usando dados do Banco Central Europeu. Em junho, o novo negócio no financiamento imobiliário já havia apresentado sinais de recuperação, aumentando 17% em relação ao ano anterior, totalizando 16,3 bilhões de euros.

O mercado de financiamento imobiliário revigorado parece ser resultado do aumento das alugueres e da recente queda das taxas de juro, conclui Peter Barkow, diretor-geral da Barkow Consulting. "A recuperação está em andamento." Até agora neste ano, o novo negócio ultrapassou 112 bilhões de euros, um aumento de quase 18% em relação ao ano anterior. As taxas de juro para empréstimos a 10 anos caíram novamente e atualmente estão abaixo de 3,5%, depois de terem atingido um pico de 4,2% no último trimestre de 2023, de acordo com a Barkow.

Recuperando-se de uma forte queda

O novo negócio com financiamento imobiliário privado vinha crescendo até a primavera de 2022, atingindo um volume mensal de mais de 32 bilhões de euros no auge. No entanto, um aumento significativo das taxas de juro pôs fim a esse crescimento, tornando os empréstimos mais caros após um período prolongado de taxas de juro baixas. Além disso, o aumento dos custos de construção levou muitos a desistir de seus sonhos de construir ou comprar uma casa. Em 2023, o novo negócio em financiamento imobiliário caiu para 161 bilhões de euros, uma queda de 37% em relação a 2022, de acordo com dados da Barkow Consulting.

Recentemente, a Associação dos Bancos Alemães de Hipotecas (VDP), que representa os principais emprestadores hipotecários da Alemanha, também relatou um aumento na atividade de empréstimo. Eles registraram o maior novo negócio em empréstimos hipotecários desde o terceiro trimestre de 2022, impulsionado por uma maior demanda por financiamento habitacional. Isso sugere que as indicações do fim da crise habitacional estão se fortalecendo. Recentemente, a VDP relatou uma estabilização dos preços das casas para o segundo trimestre.

Apesar do recente aumento das aprovações de empréstimos imobiliários e do novo negócio no financiamento imobiliário, os indivíduos na Alemanha ainda enfrentam dificuldades para obter empréstimos para construção devido ao aumento dos custos de construção. Em resposta a esse desafio, alguns bancos começaram a oferecer produtos de empréstimo para construção especializados com prazos de reembolso flexíveis para apoiar construtores de casas.

Leia também: