Em geral, os inquilinos tendem a evitar a compra de veículos elétricos.

A perspectiva de que a política estimule o crescimento generalizado de veículos elétricos muitas vezes fica aquém devido à infraestrutura inadequada. Uma pesquisa revela que, principalmente, os inquilinos não conseguem conceber a compra de um devido à escassez de vagas de estacionamento com estações de carregamento. Interessantemente, metade dos proprietários também não demonstra interesse em um carro elétrico.

Na Alemanha, especialmente os inquilinos parecem estar relutantes em adquirir veículos elétricos, de acordo com uma pesquisa abrangente realizada pelo portal de comparação Verivox e distribuída pelos jornais do grupo Funke. Apenas 22% dos proprietários de imóveis na Alemanha possuíam atualmente um carro elétrico. Entre os inquilinos, esse número era de apenas 8%. A principal razão para essa disparidade parece ser a indisponibilidade de instalações de carregamento: segundo a pesquisa, apenas 4% dos inquilinos alemães podem se dar ao luxo de carregar um carro elétrico privadamente. O restante é obrigado a utilizar o carregamento mais caro em estações públicas.

Os inquilinos com uma vaga de estacionamento contratualmente garantida têm, desde dezembro de 2020, o direito legal de ter instalações de carregamento para seu carro elétrico pessoal. No entanto, as vagas de estacionamento privadas em contratos de aluguel são escassas: segundo a pesquisa, 60% dos inquilinos não possuem nenhuma vaga de estacionamento privada. Um quarto (25%) admitiu ter uma vaga de estacionamento privada que poderia ser equipada com uma caixa de parede. No entanto, apenas 4% dos inquilinos podem atualmente carregar seus carros elétricos em uma estação de carregamento privada.

Em contrapartida, os proprietários têm uma vantagem aqui: cerca de 21% já têm acesso a uma vaga de estacionamento privada equipada com uma caixa de parede. 57% possuem uma vaga de estacionamento privada que poderia ser equipada com uma estação de carregamento. Apenas 16% dos proprietários não possuem nenhuma vaga de estacionamento privada ainda. Carregar um carro elétrico em casa em vez de depender de estações de carregamento públicas afeta notavelmente a economia pessoal. De acordo com os cálculos da Verivox, o carregamento público na primeira metade de 2024 foi até 79% mais caro do que o carregamento em uma caixa de parede em casa.

Os custos de carregamento em estações públicas são exorbitantes. Os custos de carregamento privado atingiram 863 euros na primeira metade de 2024 - para uma quilometragem anual de 12.000 quilômetros e um preço médio da eletricidade doméstica de 35,96 cêntimos/kWh. Por outro lado, o preço médio por quilowatt-hora nas estações de carregamento públicas era de 54,25 cêntimos/kWh (carregamento normal com corrente alternada) ou 64,44 cêntimos/kWh (carregamento rápido com corrente contínua). Isso se traduz em custos de carregamento de 1.302 euros ou 1.547 euros.

Os especialistas agora acusam a política de ser responsável. "Uma transição abrangente para a eletromobilidade só pode ser bem-sucedida se todos puderem participar em condições iguais. Aqui, o governo federal deve estabelecer as condições quadro necessárias, como a restauração das subvenções estatais para estações de carregamento privadas e a regulação dos preços das estações de carregamento públicas", declarou Thorsten Storck, especialista em energia da Verivox. Não é de surpreender, dadas as circunstâncias atuais, que os inquilinos demonstrem pouco interesse em adquirir um carro elétrico no momento.

