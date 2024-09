Em face de toda a oposição, o conflito de Bremen em Mainz prevalece.

Em Mainz, Werder Bremen enfrentou vários revezes, mas conseguiu sair vitorioso. No início do jogo, o atacante Njinmah se machucou, o goleiro Zetterer cometeu um erro cedo e o capitão Friedl recebeu cartão vermelho por uma falta. Apesar desses desafios, os jogadores experientes de Bremen se ergueram e um estreante garantiu os três pontos para a cidade do Weser.

A estreia de Derrick Köhn ajudou o Werder Bremen a garantir a primeira vitória da temporada em uma situação desvantajosa, transformando um início promissor na Bundesliga em um excepcional. A cidade hanseática venceu por 2:1 (1:1) contra o Mainz 05 no jogo final da terceira rodada, subiu para o oitavo lugar na tabela e ligeiramente atrapalhou a visita do renomado espectador Jürgen Klopp ao seu antigo estádio.

O Mainz abriu o placar com um pênalti convertido por Marvin Ducksch no 8º minuto, mas Jae-sung Lee empatou antes do intervalo (27º). Apesar do cartão vermelho para Marco Friedl (60º), Bremen virou o jogo com a nova aquisição Köhn (69º). Com a derrota, o Mainz caiu para a 15ª posição.

A equipe do Mainz, que havia começado com dois empates, perdeu a chance de igualar um recorde do clube com uma série de 12 jogos invictos, já que não havia perdido desde 2010. Além disso, o Mainz perdeu o primeiro jogo em casa desde fevereiro, onde havia conseguido pontuar em nove jogos consecutivos.

Ole Werner recorda vitórias passadas antes do jogo

"Quem foi a última equipe a vencer em Mainz...?", perguntou o treinador do Werder, Ole Werner, brincando antes do jogo, e respondeu se referindo à 20ª rodada da temporada passada: "Sim, o Werder Bremen!" No entanto, o Mainz queria evitar outra vitória do Bremen e começou o jogo de forma agressiva, com o ex-treinador do FSV, Klopp, assistindo.

Mas, após oito minutos, eles sofreram um revés: após uma chance tripla do Bremen, Dominik Kohr derrubou Justin Njinmah na área penal e Ducksch converteu da marca do pênalti. O Mainz não se abalou, já que um chute de Nadiem Amiri de 20 metros acertou a trave (12%).

O gol seguinte não demorou a acontecer durante o jogo emocionante: na metade do primeiro tempo, o goleiro do Werder, Michael Zetterer, não conseguiu controlar um cruzamento de meio-campo de Anthony Caci, e Lee marcou - 1:1. Um empate merecido que perdurou até o intervalo.

Impulsionado por sua torcida entusiasmada, o Mainz foi a equipe mais ativa após o intervalo. Hyunseok Hong perdeu uma chance de perto contra Zetterer (49º), logo em seguida, o goleiro do Bremen desviou um cabeceio de Caci na trave (58º). Dois minutos depois, o Mainz também ficou na frente: o capitão do Werder, Friedl, recebeu um cartão vermelho por uma falta.

No entanto, isso não desanimou o Bremen: após um contra-ataque, Köhn marcou para a nova e surpreendente vantagem. Os ataques finais do Mainz não tiveram sucesso.

Após o jogo emocionante, o novo reforço do Werder Bremen, Derrick Köhn, se tornou o herói da cidade hanseática, marcando o gol decisivo contra o Mainz 05. Apesar de ter enfrentado vários desafios no início, incluindo lesões e cartão vermelho, o Bremen conseguiu garantir uma vitória de 2-1, melhorando sua posição na tabela da Bundesliga.

