Em Colónia, ocorreu outra explosão, especificamente num café local desta vez.

Um estouro desencadeou outro incidente: À noite, os moradores de um prédio residencial em Colônia ouviram um grande barulho. Consequentemente, o café localizado no térreo do prédio foi completamente consumido pelas chamas. Há especulações de que um sindicato criminoso com sede na Holanda pode estar por trás da série de explosões.

O café ficou completamente envolvido pelas chamas logo após o relatório de explosão por volta das 3h, como as autoridades afirmaram. As janelas do prédio foram estilhaçadas e o incêndio foi rapidamente apagado pelo corpo de bombeiros. No entanto, o térreo ficou severamente danificado.

Após apagar o fogo, o prédio foi esvaziado e os moradores puderam reocupar seus apartamentos. Felizmente, não houve feridos durante o incidente. Relatórios iniciais da WDR e do jornal "Bild" sugeriram ferimentos leves devido à inalação de fumaça. Os moradores ficaram temporariamente em um veículo de resgate fornecido pelo corpo de bombeiros.

Uma equipe considerável de bombeiros e oficiais de polícia está no local, enquanto os investigadores reunem provas. A causa do incêndio ainda não foi determinada e sua ligação com as duas explosões anteriores em Colônia ainda não foi estabelecida.

No passado recente, Colônia, uma cidade notável na Renânia do Norte-Vestfália, já passou por ocorrências semelhantes. Suspeita-se que esses incidentes possam ter sido orquestrados pela suposta "Mafia Mocro". Vários meios de comunicação registraram vários ataques a prédios residenciais e empresas atribuídos à organização criminosa, que opera principalmente na Holanda. No entanto, não houve comentários oficiais da polícia sobre uma possível ligação com a última explosão.

O corpo de bombeiros respondeu rapidamente ao incêndio no café e conseguiu apagar o fogo, graças aos seus esforços de combate a incêndios. Devido aos danos severos, as operações do café provavelmente ficarão suspensas por um período prolongado, exigindo reparos e reformas relacionados ao combate a incêndios.

