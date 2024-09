- Em certos sectores, continuam a existir défices de competência, apesar de a remuneração ultrapassar os padrões típicos.

Escassez de Competências afeta também cargos vocacionais de alto pagamento, revela um estudo do Instituto Alemão de Economia (IW). O estudo mostra que alguns indivíduos com formação profissional ganham mais do que aqueles com diplomas universitários. O estudo do IW, lançado antes do início da formação, enumera as 20 categorias de empregos com os maiores salários para indivíduos com idades entre 20 e 39 anos.

Os pesquisadores também oferecem insights sobre o problema da escassez de competências. Apesar dos salários acima da média, há uma demanda persistente por profissionais qualificados em certos setores, como engenharia elétrica. Portanto, eles argumentam que um aumento de salário não é uma solução direta para a escassez de competências. Em vez disso, eles sugerem dar mais destaque à formação profissional e atrair trabalhadores estrangeiros qualificados.

Cargos Vocacionais de Maior Renda

De acordo com a análise, os maiores ganhadores são aqueles na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, geralmente empregados na indústria automobilística e farmacêutica. Esses profissionais têm uma renda média de cerca de 5.670 euros para trabalho em tempo integral. Seus cargos, embora adquiridos por meio de treinamentos variados, são especializados e podem envolver tarefas como mecânica de campo de testes.

Em segundo lugar estão os profissionais da indústria aeroespacial, incluindo mecânicos de aeronaves treinados. Eles têm uma renda média de cerca de 5.100 euros. Em terceiro lugar estão os empregados do setor de seguros e serviços financeiros, ganhando uma remuneração média de cerca de 5.000 euros.

A maioria dos cargos vocacionais de maior pagamento tem um foco tecnológico ou origem na indústria de construção. Mais da metade dos 20 cargos mais rentáveis cai sob o setor de metal e elétrico. Em todas as categorias de empregos, a remuneração média para empregados com treinamento concluído foi de aproximadamente 3.500 euros em 2023.

A "mediana" separa os valores examinados em dois grupos igualmente grandes e é menos influenciada por valores salariais individuais extremos do que a média. Portanto, a remuneração de metade dos empregados fica abaixo da mediana, e a da outra metade, acima. Este valor médio não leva em conta os outliers salariais.

Dado a persistente escassez de competências em cargos vocacionais de alto pagamento, como destacado pelo estudo, é crucial enfatizar a importância tanto da educação quanto do treinamento nesses setores. Por exemplo, indivíduos que buscam carreiras em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que geralmente ganham cerca de 5.670 euros anualmente, se beneficiariam muito com o aprendizado contínuo e a atualização de suas competências para permanecerem competitivos.

Notavelmente, o estudo revela uma demanda persistente por profissionais qualificados em setores como engenharia elétrica, indicando que investir em programas de educação e treinamento pode levar a uma maior quantidade de indivíduos qualificados, potencialmente reduzindo a escassez de competências.

