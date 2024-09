Em busca de uma série de vitórias, o treinador Hansi Flick aponta alto.

O Barça continua a triunfar apesar da grave lesão de Marc-André ter Stegen, alcançando uma marca significativa. Outro recorde está prestes a cair na próxima sábado. Nos EUA, o ex-treinador nacional está sendo comparado a David Copperfield.

A impressionante sequência de vitórias do Barça continua mesmo após a grave lesão do seu goleiro alemão. A equipe venceu por 1-0 contra o clube local Getafe, com Robert Lewandowski marcando o 6500º gol do Barça na história da liga espanhola.

Fãs e decisores estão entusiasmados, já que o Barça conseguiu alcançar essa marca antes de seus ferozes rivais, o Real Madrid, que atualmente está com 6499 gols. Com sua vitória por 3-2 contra o Alavés, o Real está a apenas um gol de igualar a marca impressionante do Barça. Os 6500 gols do Barça foram marcados em apenas 3035 jogos de liga, com uma média de 2.14 gols por jogo.

"Estou orgulhoso dos meus jogadores", declarou o treinador alemão do Barça, Hansi Flick, que também está prestes a quebrar o recorde de início do clube. Com sete vitórias nos sete primeiros jogos, eles têm o segundo melhor recorde na história da Liga dos Campeões do Barça, com 27 títulos. O recorde é de oito vitórias consecutivas, alcançado durante a temporada 2013/14 sob o comando do treinador Gerardo Martino. A equipe de Flick pode igualar esse recorde na noite de sábado, com mais uma vitória contra o CA Osasuna.

Estrela Polonesa para se Junter à Encantaria de Flick

As realizações de Flick como treinador do Barça não passaram despercebidas nos EUA. Em um artigo da ESPN escrito pelo especialista em Espanha Graham Hunter, o ex-treinador foi comparado a alguns dos maiores mágicos do mundo.

"Desde que assumiu, Flick tem mostrado fé em vários jovens jogadores inexperientes. Com eles, ele jogou futebol vencedor e goleador, fazendo dele, se me permite, a versão do Barça de David Blaine ou David Copperfield. A razão pela qual ele agora deve superar esse desempenho é trágica: a grave lesão de Marc-André ter Stegen."

O goleiro polonês Wojciech Szczesny está prestes a substituir ter Stegen, ajudando Flick em suas atuações encantadoras. O jogador de 34 anos jogou ao lado de Lewandowski na seleção polonesa por 15 anos e se aposentou neste verão após ser dispensado pelo Juventus Turin.

"Entendo a situação desafiadora causada pela lesão de Marc-André ter Stegen, e acho que seria desrespeitoso não considerar essa possibilidade", disse Szczesny ao jornal espanhol "Sport". Flick recusou-se a comentar os relatórios de transferência do goleiro polonês, mas confirmou indiretamente seu interesse. "Inaki Peña tem 25 anos e os outros goleiros são muito jovens. Então precisamos de experiência se algo acontecer", disse o ex-treinador.

Com Szczesny prestes a se juntar ao Barça, há expectativa para ver como ele contribuirá para o estilo de treinamento encantador de Flick.

