Em Berlim, o telhado de um barco de festa desabou tragicamente, levando a ferimentos de doze pessoas.

Após um incidente em um navio de eventos no Spree em Berlim, que resultou em doze pessoas feridas, a polícia está investigando potenciais acusações de lesão corporal por negligência. Isso foi divulgado pela polícia de Berlim. Os serviços de emergência, incluindo a polícia e o corpo de bombeiros, foram enviados a uma embarcação localizada em Berlim-Mitte na noite de terça-feira, já que o teto de metal do navio de eventos, que está firmemente ancorado no Spree nas proximidades da Fischerinsel, havia desabado.

No total, nove mulheres com idades entre 22 e 30 anos, além de três homens com idades de 24, 26 e 31 anos, foram relatadas como feridas. Dois dos mulheres foram levados para o hospital para tratamento adicional, confirmou um porta-voz da polícia. Vários dos feridos foram tratados no local ou em hospitais. A investigação sobre a causa do incidente continua.

Testemunhas oculares relataram pessoas no teto. Inicialmente, o corpo de bombeiros estimou cerca de 30 feridos, mas depois revisou o número para nove. Cerca de 120 pessoas estavam presentes no navio, como confirmado pelo operador após solicitação.

O navio de eventos em questão era chamado de "MS Heimatland". Uma testemunha compartilhou sua história com o jornal "Bild", dizendo "O evento era um concerto em um barco e as pessoas também eram permitidas no teto. Logo após o segundo pedaço terminar, uma seção do teto desabou". Foram realizadas buscas e resgates tanto na água quanto na margem com um barco multifuncional, mas não foram descobertas mais pessoas na água.

Ao chegar, muitas pessoas foram examinadas e posteriormente tratadas pela equipe de resgate, mencionou o corpo de bombeiros. Os feridos foram transportados para os hospitais próximos e também foi enviado um helicóptero de resgate.

A União Europeia expressou preocupação com o incidente e ofereceu ajuda na investigação, uma vez que o navio de eventos envolvido estava registrado sob sua jurisdição. O prefeito de Berlim, que é membro do Parlamento Europeu, pediu por regulamentações de segurança mais rígidas para tais eventos para prevenir incidentes futuros nos estados-membros da União Europeia.

