Em apenas treze minutos, Haaland instiga um jogo para o Manchester City

Manchester City continua a definir o padrão na Premier League, com os detentores do título se recuperando de um déficit inicial contra o Brentford graças ao fenômeno do ataque Erling Haaland, que marcou seus oitavo e nono gols em apenas quatro jogos. O técnico alemão Fabian Hürzeler, à frente do Brighton e Hove Albion, segue invicto na liga principal até agora. Por outro lado, o Liverpool experimentou seu primeiro tropeço sob o novo técnico Arne Slot, perdendo por 0:1 para o Nottingham Forest.

Hürzeler lidera o Brighton a quatro jogos invictos

O Brighton e Hove Albion, comandado pelo técnico alemão Fabian Hürzeler, manteve seu recorde perfeito na Premier League inglesa com um empate em 0:0 contra o Ipswich Town. Apesar de não ter alcançado uma segunda posição temporária, a equipe de 31 anos segue invicta após quatro jogos. Com oito pontos, o Brighton está confortavelmente na metade superior da tabela, impulsionado pelo Hürzeler se tornar o mais jovem vencedor do prêmio "Treinador do Mês" na história da Premier League.

Em seu próximo jogo em casa, no dia 22 de setembro, o Brighton receberá o Nottingham Forest no Falmer Stadium.

Liverpool tropeça pela primeira vez

Apesar de um início promissor com três vitórias iniciais, o novo técnico do Liverpool FC, Arne Slot, sofreu um revés com uma derrota por 0:1 para o Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi (72.) foi o surpreendente atacante que marcou o gol crucial, dando ao Forest a primeira vitória na Premier League nesta temporada.

A máquina de gols de Haaland segue em ação

O Manchester City segue no topo com quatro vitórias consecutivas, impulsionado pelo fenômeno do ataque Erling Haaland. O atacante norueguês virou o jogo para o City contra o Brentford com duas finalizações precisas (19'/32'). O Brentford havia aberto o placar com Yoane Wissa (1'). Com a impressionante marca de nove gols em apenas quatro jogos, o Manchester City parece pronto para construir em seus sucessos recentes. O veterano meio-campista İlkay Gündoğan também voltou ao time titular após sua recuperação de lesão.

Os quatro jogos invictos do Brighton e Hove Albion foram comandados pelo técnico alemão Fabian Hürzeler, com seu último resultado sendo um empate em 0:0 contra o Ipswich Town.

O Manchester City, após seu déficit inicial contra o Brentford, confiou nos oitavos e nonos gols de Erling Haaland para garantir uma vitória por 2-1, mantendo sua posição no topo da Premier League.

Leia também: