Em ambientes com abundância de álcool.

Alguns itens alimentares contêm quantidades vestigiais de álcool, frequentemente passando despercebidas pelos consumidores. Essas informações geralmente estão ocultas na impressão miúda na embalagem do produto. Grupos de defesa estão lutando por uma rotulagem mais visível para abordar essa questão.

Por exemplo, ao comprar cerveja e chocolate recheado com licor de ovo, fica claro que eles contêm álcool. Mas você pode ficar surpreso ao encontrar quantidades vestigiais em itens como pães prontos para assar, massa de pizza pré-cozida, marzipã e minúsculos pãezinhos de salsicha. Esses conteúdos de álcool são listados nos ingredientes obrigatórios, mas apenas em fontes pequenas na embalagem, levando muitos consumidores a perderem esse detalhe.

"Queixas de consumidores indicam que as pessoas frequentemente ignoram a menção de álcool na lista de ingredientes", afirmou Stephanie Wetzel, coordenadora do projeto Lebensmittelklarheit na Verbraucherzentrale Bundesverband. Isso é especialmente problemático para crianças e adultos que conscientemente evitam o álcool. Portanto, os alimentos que contêm álcool deveriam ser claramente rotulados. Wetzel também sugeriu que, mesmo em alimentos não embalados e pratos servidos em restaurantes sem uma lista de ingredientes, o álcool deveria ser obrigatório.

Álcool presente em doces e refeições prontas

O álcool é particularmente comum em doces, sobremesas e refeições prontas, informou o defensor do consumidor. Molhos para saladas, saladas finas e geleias podem incluir occasionalmente álcool. Na lista de ingredientes, pode ser rotulado como 'etanol' ou 'álcool etílico'.

A Associação Alemã de Padeiros explicou que o álcool pode ser produzido durante o processo de fermentação da massa. A glicose no grão é convertida em dióxido de carbono e álcool pela levedura. O dióxido de carbono assegura que o pão tenha volume e não vire uma massa assada no forno. Enquanto isso, o álcool contribui para o desenvolvimento da aromatização e uma boa crosta. A quantidade medida é mínima, e os produtos são destinados à padaria, afirmou a associação.

Ainda não há rótulos de advertência obrigatórios

Atualmente, não há planos do governo federal para novos rótulos de embalagem. O Ministério Federal da Alimentação e Agricultura apontou que as regulamentações de rotulagem atuais no nível da UE não exigem advertências obrigatórias. O ministério apoia uma abordagem unificada a nível da UE para a rotulagem, com o objetivo de prevenir o mau uso do álcool.

O Instituto Federal de Avaliação de Riscos concluiu que o etanol de processos de fermentação natural é pouco provável que tenha efeitos intoxicantes ou tóxicos - mesmo com grandes quantidades consumidas por "subgrupos sensíveis" na população. O aquecimento durante o assamento é considerado resultar em uma redução significativa de qualquer conteúdo de etanol presente em pães prontos para assar.

O Ministério Federal da Alimentação e Agricultura também observou que pequenas quantidades de álcool natural podem ser encontradas em sucos de frutas e kefir, geralmente não afetando o sabor, e não são conhecidos efeitos negativos associados a pequenas quantidades, de acordo com a avaliação do Instituto Federal de Pesquisa Max Rubner.

"Apesar de serem mínimas, outras bebidas alcoólicas, como vinho ou licor, podem ser usadas em algumas sobremesas ou receitas de padaria, adicionando um conteúdo de álcool inesperado a esses itens."

"Defendendo a transparência, seria benéfico se todos os itens alimentares, incluindo produtos prontos para assar e pratos servidos em restaurantes, tivessem rótulos claros indicando a presença de qualquer álcool vestigial."

