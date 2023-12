Destaques da história

Elmgreen & Dragset divertem-se a fazer-nos contorcer

Elmgreen & Dragset são uma dupla de artistas célebres pelas suas obras de arte de humor negro que troçam das convenções do mundo da arte

Os dois trabalham juntos há 21 anos

As suas obras famosas incluem a Prada Marfa, a favorita dos fashionistas

A dupla não se importa de morder a mão que os alimenta - "morder pode ser muito sexy", já disseram - o que pode explicar porque é que as suas duas novas exposições estão a apontar alegremente a algumas das convenções mais usadas do mundo da arte.

A dupla escandinava travessa e interdisciplinar é mais conhecida internacionalmente pela Prada Marfa: uma recriação sem vida da boutique Prada, situada no deserto do Texas, que se tornou um local de peregrinação para os fãs da moda - incluindo Beyoncé - que fazem fila para se fotografarem em frente à loja nunca aberta.

Mas o seu catálogo caótico também inclui homens nus em locais inesperados, uma exposição de obras de arte imaginárias, um telescópio opaco, um monumento dourado triunfante contra a guerra em Trafalgar Square, em Londres, e um colecionador de arte morto a flutuar numa piscina.

Este mês, a dupla tem duas exposições em Aarhus, na Dinamarca (no Dokk 1 e no ARoS Aarhus Kunstmuseum) e aguarda com expetativa uma grande mostra no Ullens Center for Contemporary Art, em Pequim, onde planeiam organizar uma feira de arte vistosa, apenas com o seu próprio trabalho em exposição.

"Auto-retratos" de Elmgreen & Dragset

Encontrámo-nos com eles na sua recente exposição em Londres, "Self-Portraits", na Victoria Miro Gallery Mayfair, onde a dupla montou uma exposição "selfie" que consistia inteiramente em recriações de etiquetas com nomes de galerias de arte, e ficámos a saber cinco factos surpreendentes sobre os artistas por detrás da travessura.

1. Estão a tentar perceber como é que um par de artistas pode tirar uma selfie

Como é que as etiquetas de arte podem ser um autorretrato?

Elmgreen, de 54 anos, nascido em Copenhaga, explica que a dupla tem vindo a questionar a forma como se representa enquanto dupla com um processo e uma produção comuns.

"Há uma situação estranha quando se é uma dupla a trabalhar em conjunto, mas como é que se escreve a nossa biografia, como é que fazemos um autorretrato de nós próprios?

"Nos últimos anos, tornou-se muito comum a obsessão por fazer selfies, o que é uma situação estranha, porque as pessoas usam o mundo inteiro como pano de fundo para si próprias".

Para ele, a onda de imagens do Instagram - rostos transplantados em frente a marcos famosos - faz parte de uma tendência maior: a de as pessoas criarem a sua "imagem nas redes sociais" através de referências a marcos culturais, tendências da moda e modelos.

"Levámos isto ao extremo nesta situação e temos estado a fazer auto-retratos através de obras de outros artistas... especialmente os títulos", explica Elmgreen.

2. Os nomes são importantes para eles

A exposição leva-nos desde a adolescência dos artistas (Keith Haring e o pintor Ross Bleckner foram heróis antes de se conhecerem) até às suas paixões posteriores. Cada artista selecionado ocupou um lugar no seu coração em algum momento.

Os dois dizem que as obras, que incluem "Clean Boy" (de David Hockney) e "Lonesome? (de Martin Kippenberger), foram escolhidas porque as obras originais não são fáceis de recordar ao público. Em vez disso, esperam que os espectadores reflictam sobre o trabalho que têm em mãos: estas etiquetas ampliadas. Aqui, os nomes - muitas vezes considerados periféricos na experiência da galeria - são colocados no centro das atenções.

É um passeio pelo caminho da memória, mas também um exercício de habilidade técnica antiquada e de "alta arte", com etiquetas reproduzidas em tinta sobre tela e gravadas em duas peças de mármore perfeitamente branco, imaculado e extremamente caro, que a dupla diz ter tido de contrabandear de Itália.

É fácil perceber por que razão, apesar da zombaria da dupla, o mundo da arte considera Elmgreen e Dragset muito mais do que meros brincalhões - com prémios internacionais no seu gabinete e grandes exposições no Museu Astrup Fearnley de Oslo e na Galeria Nacional da Dinamarca. Ao vivo, as recriações em mármore, especialmente as que se assemelham a lápides, são sedutoras e o rótulo humilde é elevado a algo maior.

3. Eles querem fazer-te contorcer

O ambiente luxuoso da galeria Victoria Miro, em Mayfair, é o cenário ideal para a sua exposição invulgar, explica Elmgreen: "Tentamos criar situações em locais onde as pessoas normalmente se sentem um pouco desconfortáveis... onde estão um pouco tensas, como as galerias chiques de Mayfair - e depois proporcionamos uma situação onde podem rir um pouco".

Ambos concordam que um sentido de humor particular partilhado tem sido a pedra angular da sua frutuosa relação de trabalho. Mas o cerne da piada, explica Dragset, nascido na Noruega, é fazer com que o público se sinta um pouco desconfortável: criar algo "demasiado privado para o contexto".

Muitas vezes, isto está associado a um lado sombrio: os seus interesses envolvem dar uma visão voyeurista de vidas tristes e trágicas, como a do colecionador de arte que afogaram, depois da festa, na sua própria piscina para "The Collectors", nos Pavilhões Dinamarquês e Nórdico da Bienal de Veneza de 2009.

O objetivo é enervar. "O extremo", diz Dragset, é o tipo aparentemente alheio e à vontade, "sentado nu na cadeira, a ler um livro e a ouvir música nos auscultadores".

4. É tudo pela emoção

No Victoria Miro, Elmgreen aponta para uma "mesa de talho velha e desalinhada", em frente a uma cadeira de madeira desconfortável e a uma garrafa de uísque "muito barato". Diz que é um prazer para os amantes de arte ricos e protegidos de Londres "porque muitas das pessoas que vêm a esta galeria nunca provaram uísque barato antes, por isso é uma experiência completamente nova para eles".

Já disseram antes que querem dar aos espectadores uma pequena "emoção" - aparentemente agradável ou não.

No passado, isto significou erguer uma cama numa loja Louis Vuitton e encorajar os empregados a saltarem para lá e dormirem uma sesta à frente dos clientes perplexos.

Ou um potencial trabalho futuro, concebido a meio da entrevista, quando vêem um amigo a lutar para sair pela porta deslizante futurista da galeria:

"No próximo ano, haverá apenas uma mão presa na porta - apenas as mãos de uma criança presas na porta", ri-se Elmgreen.

5. Ainda está tudo a mudar

Elmgreen e Dragset passaram a sua primeira década como um casal, antes de se separarem romanticamente, embora permanecessem unidos a nível criativo.

Uma década depois, Elmgreen & Dragset, o duplo ato, ainda está a desenvolver-se, diz Dragset - e possivelmente, aos 21 anos, está a entrar no auge da vida criativa.

Elmgreen está confiante em manter-se afiado:

"É sempre uma espécie de situação de gato e rato, em que tentamos não ficar encurralados num canto... assim que somos apanhados ou encurralados, acabou-se.

"Por isso, é como tentar entretermo-nos a nós próprios e, esperemos, ao nosso público, de novas formas. Mesmo depois de 20 anos."

