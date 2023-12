Elina Svitolina: A estrela do ténis quer inspirar os ucranianos em tempos "muito difíceis

"A política vai estar sempre presente e, constantemente, todos os dias, ouvimos más notícias. Isso é muito duro, especialmente para as crianças e para o futuro. É por isso que tento fazer o melhor que posso", diz o tenista à CNN Sport.

A número 4 do mundo, de 24 anos, está de volta a Londres, a sua casa nos últimos anos, e reflecte sobre a recente viagem ao seu país natal, onde foi recebida como uma heroína depois de ter ganho um dos maiores prémios do ténis, o WTA Finals, que encerrou a época.

Uma das jogadoras mais consistentes do Tour durante as duas últimas épocas, Svitolina concluiu 2018 com o maior título da sua carreira. A vitória sobre a ex-campeã do US Open, Sloane Stephens, na final de Singapura, também garantiu que ela se tornasse a primeira ucraniana a vencer o prestigiado torneio.

"Tem sido difícil para a Ucrânia concentrar-se em algo diferente da política, mas digo sempre que se cada um fizer o seu trabalho a 100%, todos ficarão bem", acrescenta.

"Só tento fazer o melhor que posso, promover o desporto e isso é o mais importante para mim."

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia agravou-se no mês passado, depois de os guardas fronteiriços russos terem intercetado e apreendido três barcos da marinha ucraniana ao largo da Crimeia, a 25 de novembro, o mais perigoso confronto entre os dois países desde que a Rússia anexou a península ucraniana em 2014.

O que começou como uma disputa sobre um acordo comercial transformou-se no conflito mais sangrento na Europa desde as guerras na antiga Jugoslávia, no início da década de 1990.

As tropas ucranianas têm vindo a combater os separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia desde 2014, embora as hostilidades tenham diminuído desde a assinatura de uma trégua em 2015.

A jogadora de direita nascida em Odessa descreve o regresso à Ucrânia após a vitória em Singapura como uma oportunidade para "partilhar momentos felizes" com os seus compatriotas.

A sua agenda na Ucrânia, diz ela, era implacável: acordava todos os dias às 6h30 e terminava às 22h00; dezenas de entrevistas aos meios de comunicação social, clínicas de ténis, sessões de perguntas e respostas. Era uma lista incessante de compromissos destinados a inspirar a próxima geração.

"A minha semana foi uma loucura", diz Svitolina, sorrindo. "Foi fantástico ver tantas caras felizes e muitas pessoas inspiradas pela minha vitória.

"Não pensei que houvesse tanta gente a assistir, a apoiar e a seguir o ténis.

"Fez-me perceber que tenho o contributo de jovens e, para mim, é muito importante promover o desporto na Ucrânia, porque na Ucrânia há muitas coisas diferentes a acontecer e o desporto não está nas primeiras páginas. É por isso que tento fazer o meu melhor, e o que está ao meu alcance, para promover o desporto e apresentá-lo aos mais pequenos".

Em fevereiro de 2017, Svitolina tornou-se a primeira mulher ucraniana a entrar no top 10 do ranking WTA. Com 13 títulos na carreira e a terceira melhor classificação do mundo, é, de longe, a tenista mais bem sucedida do seu país.

No entanto, o sucesso não foi fácil e é por isso que quer facilitar o caminho aos jovens ucranianos que sonham em seguir as suas pisadas.

"Há muitos bons jogadores, muitos miúdos que querem jogar", diz ela sobre o talento na Ucrânia.

"Só acho que os pais não estão dispostos a investir nos filhos, e o ténis é um dos desportos mais caros, e é por isso que pode ser muito difícil.

"Sei que os meus pais se sacrificaram muito para que eu começasse a jogar e depois me tornasse profissional, por isso sei como é difícil. Espero que o meu sucesso possa trazer patrocinadores e pessoas envolvidas, não só no ténis mas no desporto em geral.

"Falei com muitos atletas ucranianos e sei como é difícil, noutros desportos, tornar-se um atleta de elite, por isso, espero que haja mais pessoas a investir no desporto na Ucrânia".

LEIA: Conheça o perdedor mais azarado do ténis

Svitolina, filha de Mikhaylo Svitolin, um antigo lutador, e de Olena Svitolina, uma remadora de competição, sonhava em tornar-se a número 1 do mundo e ganhar Grand Slams.

"Ser a melhor da Ucrânia sempre foi o meu objetivo e quando finalmente cheguei a número 3 do mundo foi um acontecimento enorme na Ucrânia e isso deu-me muita confiança."

Apesar de toda a sua consistência no Tour, Svitolina, que perdeu uma quantidade significativa de peso antes do Open de França, o que suscitou preocupações entre alguns membros da comunidade tenística, ainda não passou dos quartos de final de um Grand Slam.

A mudança de físico, admitiu, tornou-a mais rápida no court.

Vai passar o Natal na Suíça, treinando em altitude para o início da nova época, garantindo que está fisicamente pronta para o Open da Austrália, no final de janeiro.

"Os Grand Slams são objectivos para toda a vida, por isso vão estar sempre presentes", diz ela sobre as suas ambições para 2019.

"Tento não colocar qualquer pressão sobre mim própria, dizendo que quero ganhar este Grand Slam em particular."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com