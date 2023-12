"Ele não é humano": Erling Haaland marca dois golos na Liga dos Campeões e mete medo ao guarda-redes adversário na vitória do City por 5-0

O avançado norueguês está perfeitamente adaptado à vida no Manchester City e acrescentou mais dois golos à sua conta, depois de ter marcado dois na goleada de 5-0 da sua equipa contra o FC Copenhaga na Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Os dois golos foram marcados numa primeira parte fulgurante, mas o treinador Pep Guardiola retirou o avançado ao intervalo. No entanto, foi tempo suficiente para o jogador de 22 anos demonstrar o seu talento e a sua naturalidade para marcar golos.

"É inacreditável, sinceramente, nunca vi nada assim na minha vida", disse o companheiro de equipa Jack Grealish à BT Sport após o jogo.

"No primeiro e no segundo gol, acho que eu estava rindo porque pensei: 'Como?

"Ele está sempre lá, sempre a finalizar. É um prazer jogar com ele neste momento."

Haaland já é o melhor marcador da EPL e da Liga dos Campeões desta época e não mostra sinais de abrandar.

Nenhum dos seus últimos golos exigiu muita habilidade técnica, mas mostrou uma capacidade assustadora de ler o jogo e farejar uma oportunidade.

Grealish revelou que o guarda-redes do FC Copenhaga, Kamil Grabara, disse o mesmo depois de um dos golos.

O guarda-redes disse-me qualquer coisa: 'Ele não é humano'", acrescentou Grealish. E eu disse: "Está a dizer-me isso?

"Ele é inacreditável, honestamente, é um prazer jogar com ele. É muito humilde, é muito simpático.

"Espero que ele possa continuar com esta forma e levar-nos à glória."

Guardiola desmente rumores

No meio da sua série de golos recordes, surgiram em Espanha notícias de que Haaland tinha uma cláusula de libertação no seu contrato que lhe permitiria transferir-se para o Real Madrid após dois anos no City.

O Real Madrid foi um dos candidatos à sua contratação este verão, mas acabou por perder para o City.

Quando questionado sobre a alegada cláusula após o jogo, Guardiola desfez os rumores.

"Não é verdade. Ele não tem cláusula de rescisão com o Real Madrid ou qualquer outra equipa. Não é verdade", disse aos jornalistas.

"O que é importante é que ele se adaptou muito bem e tenho a sensação de que está incrivelmente feliz aqui e vamos tentar com ele, e com todas as pessoas que querem ficar aqui, fazê-lo feliz.

"O que é que vai acontecer no futuro? Quem sabe? Ninguém sabe. O que é importante é que ele está feliz e perfeitamente instalado e é incrivelmente amado."

Haaland terá a oportunidade de aumentar o seu número de golos a 8 de outubro, quando o City receber o Southampton no campeonato.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com