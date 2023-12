"Ele conhecia as condições": Rafael Nadal reflecte sobre a "situação difícil" de Novak Djokovic antes do Open da Austrália

Djokovic, que está empatado com Nadal e Roger Federer em 20 títulos de Grand Slam, pode não conseguir defender o seu título do Open da Austrália depois de o seu visto de entrada no país ter sido cancelado e de ter sido bloqueado na fronteira, tendo-lhe sido dito que não tinha cumprido as regras de entrada exigidas.

O jogador de 34 anos não revelou publicamente o seu estado de vacinação, mas o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse numa conferência de imprensa na quinta-feira que Djokovic "não tinha uma isenção médica válida" para a exigência de vacinação para as chegadas.

A equipa jurídica de Djokovic solicitou uma providência cautelar urgente contra a decisão das forças fronteiriças australianas de revogar o seu visto. O Tribunal Federal do país adiou para segunda-feira a decisão sobre se ele será autorizado a permanecer na Austrália ou se será deportado, segundo a Reuters e a emissora pública ABC.

"Ele tomou as suas próprias decisões, e toda a gente é livre de tomar as suas próprias decisões, mas depois há algumas consequências", disse Nadal, que venceu o seu primeiro jogo de singulares desde agosto, na quinta-feira, aos jornalistas em Melbourne.

"É claro que não gosto da situação que está a acontecer. De certa forma, tenho pena dele. Mas, ao mesmo tempo, ele conhecia as condições há muitos meses, por isso toma a sua própria decisão."

Se Djokovic, nove vezes campeão do Open da Austrália, não puder competir no torneio, isso aumentará as hipóteses de Nadal conquistar um recorde de 21 títulos do Grand Slam.

Daniil Medvedev e Alexander Zverev, respetivamente segundo e terceiro no ranking masculino atrás de Djokovic, também estão entre os favoritos para vencer em Melbourne.

"Parece uma situação difícil, mas, no fim de contas, a única coisa que posso dizer é que temos atravessado tempos muito difíceis e muitas famílias têm sofrido muito nos últimos dois anos com a pandemia", disse Nadal.

É normal que as pessoas aqui na Austrália se sintam muito frustradas com o caso [Djokovic], porque têm estado a passar por muitos confinamentos muito difíceis e muitas pessoas não puderam regressar a casa.

"Do meu ponto de vista, a única coisa que posso dizer é que acredito no que dizem as pessoas que percebem de medicina e, se as pessoas dizem que temos de ser vacinados, temos de ser vacinados."

Nadal derrotou Ricardas Berankis por 6-2 7-5 para chegar aos quartos de final do Melbourne Summer Set na quinta-feira, um torneio de preparação para o Open da Austrália.

Foi o seu primeiro jogo de singulares em cinco meses, devido a uma lesão no pé esquerdo, e o espanhol também estava de regresso ao campo depois de ter testado positivo para a Covid-19 em dezembro.

"Senti-me muito cansado e tive febre", disse Nadal, que foi duplamente vacinado, sobre o facto de ter contraído o vírus.

"Tive de ficar na cama durante alguns dias sem me poder mexer muito porque estava muito doente, com febre, e foi um dos sintomas mais difíceis que tive na minha vida em termos de gripe".

Nadal também está a competir no sorteio de pares do Melbourne Summer Set esta semana e enfrenta Tallon Griekspoor no sorteio de singulares da competição na sexta-feira.

O Open da Austrália começa a 17 de janeiro, com a final masculina a ter lugar a 30 de janeiro.

AnneClaire Stapleton e Jessie Yeung da CNN contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com